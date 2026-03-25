“공관위 결정 존중” 거듭 밝힌 장동혁… 지선 관리 모드로

당 안정에 역점, 갈등 추가대응 자제
오늘 격전지 경기도 찾아 현장최고위
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당내 갈등과 공천 후폭풍이 이어지는 상황에서도 정면충돌을 키우기보다 논란 확산을 막고 선거 관리에 집중하는 쪽으로 무게중심을 옮긴 모습이다.
25일 정치권에 따르면 국민의힘 지도부는 당 안팎에서 장 대표의 '서울·부산이 지방선거 승리 기준' 발언을 두고 논란이 이어지자 진화에 나섰다. 박성훈 수석대변인은 "부분과 전체를 나눠서 이해해야 한다"며 "다른 지역을 소홀히 하겠다는 의미는 전혀 아니다"라고 선을 그었다. 당 지도부가 서울과 부산은 판세를 가늠하는 상징적인 기준일 뿐, 실제 목표는 전국 승리라는 점을 분명히 하며 불필요한 논쟁 확산을 선제적으로 차단했다.
아울러 친한(친한동훈계) 의원들에 대한 법원의 가처분 인용과 관련해서도 지도부는 추가 대응을 자제하며 톤 조절에 들어갔다. 윤리위원회의 징계 논의 자체가 계파 갈등의 출발점이 됐다는 판단에 따른 것이다. 여기에 선거가 70여 일도 남지 않은 상황에서 갈등의 '해결'보다 '확산 방지'에 우선순위를 둔 것이라는 해석이 나온다.
최근 내부 논란에 대응하는 지도부의 대응 방식은 명료해지고 있다. 당내 갈등에는 원칙적 비판을 내놓되, 그 이상의 직접 충돌은 피하는 '절제된 전략'을 취하면서도 선거 관리에는 적극적으로 나서는 흐름이다.
특히 '보수 텃밭'으로 꼽히는 대구시장 공천 배제를 둘러싼 파열음이 이어지자 지도부는 공천관리위원회의 결정을 존중한다며 사실상 재논의 가능성을 차단했다.
장 대표는 이날 KBS '사사건건'에 출연해서도 "대표가 지시하는 대로 공천을 할거면 공관위는 필요 없다"며 "공관위가 결정하는 최종 결정을 존중하는 것이 맞다"고 말했다.
선거 관리 측면에서도 안정화 기류가 감지된다. 장 대표는 공천 과정에서 미뤄졌던 '최고중진회의'를 재가동해 당내 의견 수렴을 확대하겠다는 방침이다. 다양한 목소리를 제도권 안으로 끌어들이며 갈등을 외부로 표출하기보다 내부에서 흡수·조율하겠다는 구상이다. '인물난'을 겪고 있는 경기도 관리도 강화할 예정이다.
당 지도부는 26일 수도권 전체 판세를 좌우할 핵심 지역인 경기도에서 현장 최고위원회의를 열고 지역 맞춤형 공약과 민심 청취에 나선다. 박 수석대변인은 "경기도는 수도권 격전지의 한 곳으로 국민의힘이 반드시 가져와야 한다"며 "다른 지역보다도 지도부로서 더 관심을 갖고 당력을 집중할 수밖에 없는 곳"이라고 강조했다.
국민의힘 관계자는 "최근 장동혁 지도부의 행보의 특징은 '공세적 대응'보다 '안정적 관리'에 있다"며 "당내 변수들을 지도부 통제 가능한 범위에 묶어두고, 외연 확장과 핵심 격전지 방어에 동시에 나서는 '투트랙 전략'으로 선거를 끌고 가겠다는 것"이라고 말했다.