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[포토] 대화하는 한병도 원내대표와 박홍근 기획예산처 장관

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이병화 기자

승인 : 2026. 03. 26. 10:54

한병도 더불어민주당 원내대표와 박홍근 기획예산처 장관이 26일 국회 의원회관에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의회에서 대화를 나누고 있다.
이병화 기자

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