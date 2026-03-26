[포토]제8회 아시아투데이 금융포럼, 패널토론

26일 서울 중구 은행회관에서 제8회 아시아투데이 금융포럼이 열렸다.좌장 성주호 경희대학교 경영대학 교수를 중심으로 패널들이 금융소비자 보호 현주소와 선결과제은 이란 주제로 토론을 진행하고 있다. 토론자로는 황기현 금융감독원 소비자보호감독총괄국 소비자보호감독총괄팀장, 성숙연 하나은행 금융소비자보호부장, 김경호 미래에셋증권 금융소비자보호본부 본부장, 오진원 현대해상 소비자보호부 팀장이 참석했다.