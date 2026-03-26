닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 사건·사고

황교안 ‘내란 선동’ 혐의 불송치…경찰 “추측성 표현”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260326010008118

글자크기

닫기

설소영 기자

승인 : 2026. 03. 26. 14:09

헌재 앞 기자회견 발언 두고 고발됐지만 피의자 조사 없이 종결
“미래에 대한 추측성 표현” 판단…고발인 측 이의신청 검토
PYH2025112013350001300_P4
자유와혁신 황교안 대표가 20일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 '국회 패스트트랙 충돌' 1심 선고 공판을 마치고 나서고 있다. /연합뉴스
윤석열 전 대통령 탄핵 정국 당시 '탄핵 인용 시 폭동' 발언으로 내란 선동 혐의로 고발된 황교안 전 국무총리에 대해 경찰이 불송치 결정을 내렸다.

서울경찰청 안보수사대는 지난 18일 청년진보당 전국대학생위원회 준비위원회가 황 전 총리를 내란 선동 혐의로 고발한 사건을 불송치 각하 처분했다.

경찰 등에 따르면 경찰은 수사 결과 통지서에서 황 전 총리 발언에 대해 "과거에 선포된 비상계엄령을 옹호하거나 선거의 공정성에 의혹을 제기하는 개인적인 의견, 미래에 대한 추측성 표현"이라며 "제출된 증거만으로 수사의 필요성이 인정되지 않는다"고 밝혔다.

경찰은 주요 발언의 표현 방식과 전체적인 맥락, 발언 시점, 형법 제90조의 취지와 내란죄 관련 판례 등을 종합적으로 검토한 결과라고 설명했다.

경찰은 이번 사건과 관련해 황 전 총리에 대한 별도의 피의자 조사도 진행하지 않은 것으로 파악됐다. 경찰 관계자는 법리와 판례 검토를 거쳐 사건을 종결했다는 취지로 설명했다.

앞서 황 전 총리는 지난해 3월 5일 서울 종로구 헌법재판소 앞 기자회견에서 "만약 헌법재판소가 윤석열 대통령 탄핵 소추를 인용한다면 걷잡을 수 없는, 번져가는 폭동이 일어날 것이고, 그 누구도 통제할 수 없을 것"이라고 말했다. 이후 청년진보당 전국대학생위는 해당 발언이 헌정 질서를 위협하는 내란 선동에 해당한다며 황 전 총리를 고발했다.
설소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

이란 “협상 거론은 美 패배” vs 백악관 “생산적 대화”…이스라엘 ‘조기 종전’ 우려 속 타격 격화

李대통령 “전기요금 웬만하면 유지…전기 절약 협조해 달라”

트럼프 방중 5월 14~15일…이란 전쟁 ‘종결 시간표’ 반영된 미중 정상회담

이란, 美 15개 종전안 ‘공식 거부·물밑 검토’ 이중 행보…핵·호르무즈 놓고 충돌 속 지상전 기로

국민의힘, 박민영 포함 대변인단 7명 전원 재임명

“국산화 80% 돌파한 ”K-잠수함“...이제 조립국에서 설계 강국으로 기술 혁명

산이, 아빠 됐다…2세 소식에 축하 물결

지금 뜨는 뉴스

광화문에 ‘한글 현판’ 추가될까…31일 토론회 개최

“청소년 중독 방치” 인스타·유튜브 90억 배상 위기 몰렸다

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다