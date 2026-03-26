동국홀딩스, 장세욱 부회장 재선임…“전후방 가치사슬 확대”

26일 페럼타워서 정기주주총회 개최

"4차 중기경영계획 수립…주주와 공유할것"

(사진자료1) 장세욱 동국제강그룹 부회장이 제72기 동국홀딩스 정기주주총회에서 주주 인사말을 전하는 모습 0 장세욱 동국제강그룹 부회장이 26일 페럼타워에서 열린 제72기 동국홀딩스 정기주주총회에서 주주 인사말을 전하고 있다. /동국홀딩스

동국제강그룹 지주사 동국홀딩스가 장세욱 부회장을 사내이사로 재선임했다. 장 부회장은 소재·부품·장비 등 전후방 가치사슬 확장을 검토하는 동시에, 유망 산업에 대한 조인트벤처(JV) 설립과 인수합병(M&A), 전략적 제휴 등 다양한 외부 성장 전략을 추진하겠다고 밝혔다.동국홀딩스는 26일 서울 중구 수하동 페럼타워 본사에서 제72기 정기주주총회를 열고 장 부회장을 사내이사로 재선임했다. 이날 주총에서는 자사주 소각을 포함한 총 8개 안건이 원안대로 승인됐다.장 부회장은 의장 자격으로 직접 주주와 소통하며 경영 실적과 그룹 중장기 방향성, 주주가치 제고 방안을 설명했다. 그는 철강 업황 부진과 고율 관세 등 외부 변수로 주요 계열사와 해외 법인의 수익성이 영향을 받고 있다고 진단했다. 그러면서도 인적분할 이후 동국홀딩스가 그룹 컨트롤타워로서 미래 성장 전략과 사업 포트폴리오 개발에 집중해 왔다고 강조했다.장 부회장은 "현재 '동국제강그룹 4차 중기경영계획'을 수립 중이며, 올해 안에 세부 전략을 명확히 하고, 필요 시 주주분들께 공유할 수 있는 기회를 마련할 것"이라고 말했다. 이어 "그룹 본연 경쟁력 강화를 위해 소부장 등 전후방 가치사슬을 폭넓게 검토 중이며 내부로는 보유 유무형자산 및 연구개발 역량을, 외부로는 유망 업종에 대한 조인트벤처나 인수합병, 전략적 제휴 등도 고민 중"이라고 말했다.장 부회장은 주주가치 제고 역시 중요한 경영 원칙이라고 강조했다. 그는 "안정적인 배당과 자본 효율화를 위해 자사주 전량 소각·최저 배당 기준 상향·자본구조 개선을 추진하고 있다"고 말했다. 동국홀딩스는 관련 안건 승인에 따라 오는 5월 액면분할과 변경상장을 진행하고, 6월 임시주주총회를 통해 법정준비금을 이익잉여금으로 전입할 예정이다.한편 이날 주총에서는 정순욱 전략실장이 사내이사로 신규 선임됐다. 1997년 입사한 정 실장은 자금·재무 분야에서 30여년간 경험을 쌓아온 인물로, 재무 기획과 위기 대응 역량을 인정받아왔다.