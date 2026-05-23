스페이스X ‘스타십’ 궤도 비행 성공…상용화 기대 확대

발사 하루 연기 뒤 시험 진행…엔진 결함 문제는 과제

dddss 0 스페이스X의 차세대 우주선 스타십의 새 모델 V3가 22일(현지시간) 오후 미국 텍사스주 스타베이스에서 발사되고 있다. /연합뉴스, AFP

스페이스X가 차세대 우주선 '스타십'의 최신 모델 시험비행에 성공하며 상용화 기대를 키웠다. 다만 일부 엔진 결함도 드러나며 추가 보완 과제도 확인됐다.22일(현지시간) 스페이스X 생중계 영상에 따르면 차세대 스타십 모델 'V3'는 이날 오후 5시30분께 미국 텍사스주 스타베이스에서 발사됐다. 스타십은 이전 11차례 시험비행을 거쳐 전면 재설계된 모델이다.V3 스타십은 지구 준궤도에 진입한 뒤 모형 위성 22기를 성공적으로 사출했고, 우주 비행 과정을 실시간 영상으로 전송했다. 이후 약 1시간 뒤 지구 대기권에 재진입해 인도양 목표 지점에 착수하며 시험비행을 마쳤다.이번 시험 성공으로 스페이스X는 스타십 상용화 가능성을 한층 높였다는 평가를 받는다. 특히 내달 기업공개(IPO)를 추진 중인 상황에서 기술력을 입증했다는 점에도 관심이 쏠린다.다만 일부 기술적 문제도 확인됐다. 1단 추진체인 '슈퍼 헤비' 로켓은 분리 이후 멕시코만으로 하강했지만, 일부 부스터 엔진 점화가 제대로 이뤄지지 않으면서 기체를 세운 상태로 착수하는 데는 실패했다.스타십 본체 역시 엔진 6개 가운데 1개가 점화하지 않는 결함이 발생했다. 다만 스페이스X는 나머지 엔진 가동 시간을 늘리는 방식으로 비행을 이어갔다.스타십은 당초 21일 발사될 예정이었지만 발사탑 기계 팔 결함으로 일정이 하루 연기된 바 있다.