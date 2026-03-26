공천 반발 확산에도 野지도부·공관위 ‘길어지는 침묵’

이정현 공천관리위원장 침묵 며칠째 이어져

장동혁 "선당후사 정신으로 희생 필요한 때"

주호영 "대의없이 무슨 희생인지 설명 필요해"

국민의힘 서울시장 후보 면접 0 아시아투데이 송의주 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 22일 서울 여의도 중앙당사에서 오세훈·박수민·김충환 서울시장 예비후보의 면접을 주재하고 있다.



국민의힘 공천을 둘러싼 불만과 반발이 커지고 있지만, 당 지도부와 공천관리위원회는 침묵으로 일관하고 있다. 지도부는 연일 '선당후사' 정신을 강조하며 희생을 요구하고 있고, 공관위는 반발하는 당원들에 대해서도 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.



이정현 공천관리위원장은 26일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 광역의원 비례대표 청년 공개오디션에서도 '의례적인' 인사말만 했다. 이 위원장은 며칠째 기자들과 질의응답하는 자리를 마련하지 않은 채 공천 절차만 진행하고 있다. 지방선거 공천 과정에서 컷오프된 인사들이 면담과 사퇴를 요구하고 있지만, 이에 대해서도 침묵을 이어가는 모습이다.



전날 이상규 전 성북을 당협위원장은 중앙당사 로비에서 "공천위원회의 의견과 뜻을 보고 이의 신청이나 투쟁을 해야할지 보겠다"고 밝힌 바 있다. 같은 날 이진숙 전 방송통신위원장도 이 위원장과의 면담을 요청했지만, 공천관리위원회로부터 별다른 답변을 받지 못한 것으로 전해졌다.



당 지도부는 공관위 결정을 존중한다는 유보적 태도를 유지한 채 당원들의 희생을 요구하고 있다. 장동혁 대표는 전날 "공관위에서 결정된 의견을 존중하는 것이 당 대표의 역할"이라며 "당 대표로서 제 역할은 했다고 생각한다"고 말했다.



이에 대해 주 부의장은 "희생은 대의명분이 분명할 때 더 큰 가치를 지키기 위해 감수하는 것"이라며 "무엇을 위해 희생해야 하는지 설명해 달라"고 비판했다. 이어 "이번 희생은 선거 승리를 위한 것이어야 하는데, 공관위가 오히려 선거 승리를 해치는 행위를 하면서 이를 받아들이라고 하는 것은 대의도 아니고, 희생이라 부를 수도 없다"고 말했다.