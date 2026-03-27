“반도체선 잘 만들어봅시다”…용인·화성시, 경기남부 동서횡단선 의기투합

‘용인 남사~화성 신동 간 연결도로’ 타당성 검토 용역 착수 따른 세부 계획 등 논의

용 0 용인특례시와 화성특례시 도로·철도부서 관계자들이 26일 용인시 기흥동 행정복지센터 대회의실에서 '용인-화성 연계교통 상생발전 실무협의회' 제2차 회의를 갖고 협력 방안을 논의하고 있다. /용인시

용인특례시와 화성특례시가 '경기남부 동서횡단선(반도체선)'을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하는 데 공동 대응한다는 데 뜻을 같이했다.27일 용인·화성시에 따르면 두 도시 도로·철도부서 관계자 10명은 전날 용인시 기흥동 행정복지센터 대회의실에서 '용인-화성 연계교통 상생발전 실무협의회' 제2차 회의를 갖고 연계도로망 확충과 그에 따른 세부 사항 등에 대한 의견을 교환했다.특히 두 도시 관계자는 화성이 지난달 '용인 남사~화성 신동 간 연결도로'의 타당성 검토 등이 포함된 '동탄(2)신도시 일원 교통개선 용역'을 착수함에 따라 향후 업무협약 체결을 위한 협력 사항과 세부 추진계획을 집중적으로 논의했다.두 도시는 실무협의회를 지속적으로 추진해 상반기 중 연계도로망 초안을 마련하는 등 추진에 속도를 내고, 긴밀히 협력을 이어갈 방침이다. 아울러 지난해 11월 21일 '용인-화성 연계교통 상생발전 공동선언'을 공동 발표하고, 연계도로망 구축을 통한 이동권 개선과 물류망 확보, '경기남부 동서횡단선(반도체선)'을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하는 데 공동 대응하기로 합의했다.두 도시는 합의에 따라 지난 1월 26일 화성 동탄출장소에서 첫 실무협의회를 개최한 바 있으며, 경기남부광역철도의 국가철도망 구축계획 반영과 분당선 연장도 공동 대응하기로 했다.이날 회의 참석한 한 관계자는 "이번 회의는 두 도시 간 협력사업을 구체화하는 중요한 단계"라며 "지속적인 협력을 통해 시민이 체감할 수 있는 교통 개선 성과를 만들겠다"고 말했다.