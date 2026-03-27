닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업

故 조석래 효성 명예회장 2주기 추모식

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260327010008425

글자크기

닫기

최인규 기자

승인 : 2026. 03. 27. 11:18

27일 서울 마포 본사 강당에서 치러져
조현준·조현상 등 유족과 임직원 참석
사진 1. 29일 서울 마포구 효성 마포본사에서 열린 고 조석래 효성 명예회장 2주기 추모식에서 효성 임직원들이 헌화 후 묵념을 하고 있다
27일 서울 마포구 효성 마포본사에서 열린 고 조석래 효성 명예회장 2주기 추모식에서 효성 임직원들이 헌화 후 묵념을 하고 있다. /효성
고(故) 조석래 효성그룹 명예회장의 2주기 추모식이 27일 치러졌다.

이날 오전 8시30분 서울 마포 효성 본사 강당에서 진행된 추모식엔 장남 조현준 효성 회장, 삼남 조현상 HS효성 부회장 등 유가족과 임직원 등이 참석했다. 40여 분 동안 조용하게 열렸다.

추모식은 고인에 대한 묵념으로 시작해 약력 소개, 추모사 낭독, 고인의 생전 모습이 담긴 영상 상영, 헌화 등이 이어졌다. 고인의 가족과 최고경영진 등은 추모식 이후 경기 선영으로 자리를 옮겨 추모 행사를 이어갔다.

효성은 일반 직원들도 자유롭게 헌화하며 고인을 추모할 수 있도록 본사의 추모식장을 이날 오후 5시30분까지 개방하기로 했다.

조 명예회장은 지난 2024년 3월 29일 89세의 일기로 별세했다. 조 명예회장은 지난 1935년 경상남도 함안군 군북면에서 조홍제 효성 창업주와 하정옥 여사의 장남으로 태어나 1966년께부터 기업인의 삶을 시작했다.

효성의 모태인 동양나이론 울산공장 건설에 주도적인 역할을 하고 1970년 동양나이론 대표이사 사장을 맡은 뒤 동양폴리에스터, 효성물산, 효성중공업 등 다양한 사업을 진두지휘하며 한국 제조업 발전의 초석을 다졌다는 평가를 받는다.

지난 1982년 2대 회장에 오른 뒤에는 경영 혁신과 해외 시장 개척을 통해 효성을 글로벌 기업으로 성장시켰다.
최인규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프, 이란 공격 시한 10일 연장…“협상 잘 진행되고 있다”

[마켓파워] 9900억에 팔고 1.5조에 되산 조원태 대한항공…PEF ‘꽃길 엑시트’ 깔아줬나

트럼프 “합의 구걸” vs 이란 “기만 공작”… 지상전 초읽기 속 종전 협상 놓고 기싸움

李대통령 “평화로운 한반도 만드는 일, 서해 영웅들이 남긴 시대적 사명”

“세종, 균형 발전의 상징”…與, 행정수도 특별법 처리 예고

트럼프 통역 이연향 전 국무부 국장 “김정은, 싱가포르서 상당히 잘 대처…통역은 회담 공기 조율자”

출근길 광화문 멈춰섰다…전장연 승강장 시위에 아수라장

지금 뜨는 뉴스

타는 순간 ‘비즈니스 클래스’…토요타 알파드 시승기

법조 고위직 평균 재산 공개…최고 자산가는 누구

광화문에 ‘한글 현판’ 추가될까…국민 의견 듣는다

“청소년 중독 방치” 인스타·유튜브 90억 배상 위기 몰렸다

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다