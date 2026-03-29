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“곱셈·분수 개념 잡혀있어야” 초등교사가 밝힌 수포자 막는 법

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정아름 기자

승인 : 2026. 03. 29. 10:30

쓰레드
/쓰레드
현직 초등교사가 제시한 수포자 막는 방법이 온라인에서 주목받고 있다.

자신을 초등교사로 밝힌 온라인 이용자는 최근 쓰레드를 통해 "초2~3 시기에는 수학이 싫어질 수는 있지만, 포기로 이어지는 단계는 아니다"라며 "본격적인 분기점은 5학년"이라고 적었다. 핵심 원인으로는 4학년 과정에서 배우는 수와 연산 영역의 이해 부족을 꼽았다. 곱셈과 나눗셈, 분수의 덧셈과 뺄셈 등 기초 개념이 제대로 잡히지 않으면 이후 학습에서 어려움이 급격히 커진다는 설명이다.

이에 대한 해결 방법으로는 EBS의 인공지능 학습 서비스 DANCHOO+(단추)를 활용한 사전 진단과 보완 학습이 제시됐다. 해당 서비스는 학생의 수준을 무료로 점검하고, 부족한 단원을 중심으로 맞춤형 문제와 강의를 제공한다.

구체적으로는 시험지 만들기 기능을 통해 4학년 수학 수와 연산 단원을 선택하고, 분수의 덧셈·뺄셈, 곱셈과 나눗셈 등 핵심 영역을 중심으로 문제를 구성해 실력을 점검하는 방식이다. 문제 난이도는 전체로 설정해 종합 진단을 진행하는 것이 권장된다.

학습 효과를 높이기 위해서는 단순 진단에 그치지 않고, 부족한 개념이 확인될 경우 과감하게 이전 학년으로 내려가 복습하는 것이 중요하다는 조언도 이어졌다. 교사는 "기초가 흔들린 상태에서 진도를 따라가는 것은 오히려 학습 포기를 앞당길 수 있다"며 "눈높이에 맞는 반복 학습이 필요하다"고 강조했다.

또한 EBS 초등 플랫폼에서는 수학뿐 아니라 국어, 사회, 과학, 영어 파닉스 등 다양한 과목을 무료로 제공하고 있어 기초 학습 전반을 보완하는 데 활용할 수 있다고 덧붙였다.
정아름 기자

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