“감성 향상 위해 벚꽃 찍어오세요”…공대 과제에 쏠린 관심

벚꽃 0 인터넷 커뮤니티에서 확산되고 있는 충북대 공업화학과 공학수학 과제 내용 /인터넷 커뮤니티

최근 한 공대에서 공학수학 과제로 벚꽃 사진 촬영이 제시돼 온라인에서 화제를 모으고 있다.최근 각종 인터넷 커뮤니티에는 '낭만적인 전공과제, 심지어 공대'라는 제목의 글이 확산됐다. 해당 글에는 충북대학교 올해 1학기 공학수학 과제 내용이 담겼다.공지에 따르면 학생들은 4월 벚꽃 개화 시기에 맞춰 청주 또는 체류 지역 내 벚꽃 명소를 방문해 사진을 촬영해야 한다. 단순 촬영이 아니라, 사진 파일의 메타데이터(EXIF)에 촬영 장소와 날짜가 포함돼야 하며, 집 앞이나 교내 벚꽃은 인정되지 않는다. 제출은 이메일로 진행된다.과제의 배경도 눈길을 끌었다. 공지에는 "공대생의 메말라 비틀어진 감성 향상"이라는 문구와 함께 "따뜻한 봄날에 하루 정도는 공부하지 않고 계절을 즐겨도 좋지 않을까요?"라는 설명이 담겼다.독사진, 단체사진 모두 가능하지만 제출은 별도로 하라고 덧붙였다.해당 과제를 낸 강동우 충북대 공업화학과 교수는 쓰레드를 통해 "과제 낸 본인입니다. 여기까지 퍼졌다니"라는 댓글을 직접 달기도 했다.이 글을 접한 이용자들은 다양한 반응을 보였다. "낭만 미쳤다", "공대가 이렇게 낭만 넘쳤나", "추억 될 것 같다" 등 긍정적인 반응이 이어졌고, "AI로 되나요" "다음 과제가 더 궁금하다"는 댓글 등이 달렸다.