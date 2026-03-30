피렐리 피제로 R·피제로 트로페오 RS, 초고성능 타이어 교체용 시장 출격

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이탈리아 타이어 제조사 Pirelli가 스포츠카용 초고성능 타이어 '피제로 R(P Zero R)'과 '피제로 트로페오 RS(P Zero Trofeo RS)'를 교체용 타이어 시장에 선보인다고 30일 밝혔다.

두 제품은 피렐리의 대표 고성능 라인업인 '피제로(P Zero)' 시리즈의 최상위 모델이다. 그동안 주요 스포츠카 및 슈퍼카에 신차용(OE) 타이어로 적용돼 왔다. 회사 측은 프리미엄 및 고성능 차량 제조사들과의 공동 개발 경험을 바탕으로 제품을 완성했다고 설명했다.

피렐리에 따르면 해당 타이어는 유럽 스포츠카와 슈퍼카, 미국 머슬카 등 60여 개 이상 차종에 적용됐다. 최근 자동차 전문 매체 '타이어 리뷰(Tyre Reviews)'가 실시한 테스트에서는 피제로 R이 고성능 타이어 부문에서 상위 평가를 받기도 했다.

피제로 R은 다양한 노면과 기상 조건에서의 주행 성능을 고려해 설계된 제품으로 특히 젖은 노면에서의 접지력과 안정성을 강화한 것이 특징이다. 또한 트레드 패턴 설계를 통해 주행 시 발생하는 소음을 줄였다고 회사 측은 설명했다.

피제로 트로페오 RS는 세미 슬릭(semi-slick) 구조를 적용한 타이어로, 일반도로 주행이 가능하면서도 서킷 주행 성능을 극대화하는 데 초점을 맞췄다. 피렐리는 해당 제품이 고속 주행 환경에서도 일관된 성능을 유지하도록 설계됐다고 밝혔다.

이 제품은 독일의 대표 서킷인 뉘르부르크링 노르트슐라이페에서 테스트를 거치며 성능을 검증받았다는 설명이다.

피렐리 관계자는 "신규 제품은 밀라노 연구개발 센터의 시뮬레이션 기술과 모듈형 통합 로봇 시스템 등을 통해 개발·생산됐다"며 "이탈리아와 미국 공장에서 글로벌 시장 수요에 대응하고 있다"고 말했다.

피렐리는 전기차 전용 기술 일렉트(Elect), 펑크 상태에서도 주행 가능한 런플랫(RunFlat), 소음 저감 기술 PNCS(Pirelli Noise Cancelling System), 주행 데이터를 실시간으로 수집하는 사이버 타이어(Cyber Tyre) 등 다양한 타이어 기술을 함께 선보이고 있다.