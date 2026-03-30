[K팝 K파워] 아이돌을 ‘콘텐츠IP’ 육성 전략...팬 플랫폼 중심 수익 키워

창사 이래 최초 연매출 1조원 돌파
팬덤 기반 반복 소비·공연실적 견인
음악성 차별화·팬 커뮤니티 등 한몫
장철혁·탁영준 공동대표 IP중심 운영
SM엔터테인먼트(이하 SM)은 30년 K-팝 명가다. 창업자 이수만이 경영 일선에서 물러난 이후 3년, SM은 '히트곡 중심'에서 'IP(지적재산) 기반 성장 구조'로 체질 전환하며 창사 이래 처음으로 연매출 1조원을 넘어섰다. 30일 금융감독원 공시에 따르면 SM의 2025년 연결 기준 매출은 1조1749억원으로 전년(9897억원) 대비 18.7% 증가했다. 영업이익은 1830억원으로 전년(873억원)의 두 배 이상으로 늘었다. 2023년 9610억원, 2024년 9897억원에 이어 매출은 꾸준히 증가하며 처음으로 1조원 고지를 돌파했다.
SM은 2023년 '멀티 프로덕션 체제'를 도입하며 1인 총괄 프로듀서 중심 구조에서 벗어났다. 아티스트별 제작 조직이 기획과 운영을 맡고 복수의 팀이 동시에 IP를 생산·운영하는 방식으로, 특정 아티스트 의존도를 낮추고 지속적인 콘텐츠 공급 체계를 구축했다.
아이돌 육성 방식 역시 이에 맞춰 진화했다. 아이돌들은 연습생 단계부터 보컬·퍼포먼스·콘텐츠 대응 역량을 통합적으로 훈련한다. 데뷔 이후에는 음악 활동을 넘어 예능, 글로벌 투어, 팬 플랫폼, 디지털 콘텐츠로 활동 영역을 확장한다. 투어, 팬 커뮤니티, 굿즈 판매가 결합되면서 활동 전반이 수익으로 이어지는 구조가 만들어졌다.
최근에는 변화도 감지된다. 신인 그룹 라이즈를 통해 '이모셔널 팝' 등 보다 대중적인 사운드를 전면에 내세우며 음악 스펙트럼을 확장하고 있다. 기존의 실험적 색채에 대중성을 더해 팬층을 넓히려는 전략으로 풀이된다.
SM은 최근 장철혁·탁영준 공동대표 체제로 전략과 제작 기능을 분리하고 시스템 중심 운영을 강화하고 있다. 사업 포트폴리오 역시 IP 중심으로 정리되는 흐름이다. 비핵심 계열사를 축소하는 한편, 디어유 등 팬 플랫폼을 중심으로 수익 구조를 강화하고 있다.
SM의 변화는 단순한 사업 확장이 아니라 아이돌을 '콘텐츠 IP'로 육성하고 이를 다층적으로 수익화하는 구조로의 전환이다. 이는 K-팝 산업이 '히트곡 중심'에서 'IP와 시스템 중심'으로 이동하고 있음을 보여주는 대표적 사례이기도 하다.