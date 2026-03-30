광주·하남, 공설종합장사시설 공동 건립 ‘속도’

화장비 100만원 부담 해소 기대… 건립비 70% 국비 지원

(사진2)하남시 ‘장례 원정’ 마침표. 광주시와 명품 장사시설 공동 추진 본격화… 상반기 내 입지선정 기반 마련 총력 0 방세환 광주시장(오른쪽 일곱번째)과 이현재 하남시장(왼쪽 일곱번째)이 지난 27일 광주시 G-스타디움 컨벤션홀에서 열린 '종합장사시설 건립 추진 보고회'에 참석해 양측 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. /하남시

광주시와 하남시가 공동 추진 중인 공설종합장사시설 건립 사업이 제도 정비를 거치며 추진 속도를 내고 있다. 화장시설 부족으로 인한 시민 불편과 비용 부담을 해소하기 위한 공공 장사 인프라 확충이 본격화되는 양상이다.30일 광주시와 하남시에 따르면 양 도시는 2024년 7월 종합장사시설 공동 설치 업무협약을 체결한 이후 관련 조례 개정과 인센티브 확대 등 제도적 기반을 마련하면서 사업 추진 여건을 조금씩 개선시켜 나가고 있다.지난 27일 방세환 광주시장과 이현재 하남시장이 광주시 G-스타디움 컨벤션홀에서 열린 종합장사시설 건립 추진 보고회에 나란히 참석해 사업 추진 현황을 점검하고 양 지자체 간 협력 체계를 재확인한 것도 이 같은 협력의 일환이다.광주시 종합장사시설은 부지면적 5만㎡에서 10만㎡ 규모로 화장로 5기 이상을 비롯해 봉안시설, 자연장지, 장례식장, 휴식 공간 등을 갖춘 복합시설로 조성될 계획이다. 광주시가 종합장사시설 조성에 나선 것은 지역내 장사 수요 증가에 대응하려는 취지에서다. 2024년 기준 광주시 화장률은 94.8%로 매우 높은 수준이다.반면 하남시는 관내 화장시설이 없어 시민들이 타 지역 시설을 이용하고 있으며, 장례 일정 지연과 장거리 이동, 높은 이용요금 등 불편이 이어지고 있다. 특히 4일장 이상 장례 비율이 35%를 넘는 등 장사시설 부족 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.비용 부담도 적지 않은 상황이다. 경기도 내 화장시설 관내 사용료가 5만원에서 16만원 수준인 반면, 하남시민은 평균 약 100만원의 화장비를 부담하고 있는 것으로 파악됐다.양 도시가 공동으로 장사시설을 건립할 경우 접근성 개선과 함께 관내 수준 요금 적용이 가능해져 시민 부담이 상당 부분 완화될 것으로 기대된다. 재정 측면에서도 긍정적인 효과가 예상된다. 공동 설치 시 화장시설과 봉안시설 건축비의 약 70%를 국비로 지원받을 수 있어 지방재정 부담을 줄이면서 공공 장사 인프라를 안정적으로 확보할 수 있을 것으로 전망된다.광주시는 사업 추진을 위해 건립지역과 인접지역 주민을 대상으로 최대 50억원 범위의 기금 지원과 사용료 감면 등 인센티브 제공 방안을 마련했으며, 올해 2월 관련 조례를 개정해 주민 동의 절차 기준을 정비하는 등 제도적 기반을 강화했다.방 시장은 "광주시 종합장사시설은 장례식장과 화장시설, 자연장지 등을 모두 갖춘 통합 장사시설로 원정 화장에 따른 비용 부담과 장례 기간 장기화로 인한 시민 불편을 해소할 수 있을 것"이라며 "고인에 대한 예우를 높이고 품격 있는 추모 공간을 조성하겠다"고 말했다.이 시장은 "그동안 시민들이 원거리 이동과 장시간 대기, 높은 비용 부담을 겪어 왔다"며 "양 지자체 협력을 바탕으로 종합장사시설 건립을 차질 없이 추진해 시민 불편 해소에 힘쓰겠다"고 밝혔다.