김부겸 전 총리, 대구시장 출마 선언…“국힘 버려야 진짜 보수가 산다”

지역소멸 극복 명분으로 '보수 심장' 탈환 도전

집권 여당의 전폭적 행정·재정 지원 약속 강조

김부겸, 대구시장 출마 선언 0 아시아투데이 송의주 기자 = 김부겸 전 국무총리가 30일 국회 소통관에서 대구시장 출마를 선언하고 있다.

김부겸 전 국무총리가 30일 "대구가 앞장서 국민의힘을 버려야 한다"며 대구시장 선거 출마를 공식 선언했다.더불어민주당 소속 김 전 총리는 "보수를 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 한다"며 이같이 밝혔다. 그는 "점점 나빠지는 대구의 현 상황은 국민의힘 독식 때문"이라고 지적했다.집권 여당 차원의 전폭적인 예산 지원도 강조했다. 김 전 총리는 "30년째 지역내총생산(GRDP) 꼴찌인 대구는 대전환이 없으면 못 견딘다"며 "당 지도부에게 단단히 약속을 받았다"고 말했다. 강준현 민주당 수석대변인은 회견 직후 "대구시장 탈환을 위해 당 차원에서 할 수 있는 모든 것을 지원하겠다"고 밝혔다.출마 핵심 배경으로는 지역소멸 위기 극복을 꼽았다. 김 전 총리는 "15년 전 지역주의라는 벽을 넘어보려 대구에 출마했는데, 오늘은 지역소멸이라는 절망의 벽을 넘고자 한다"며 "청년들을 위한 미래 먹거리 일자리 창출이 핵심 공약"이라고 말했다. 대구·경북 행정통합에 대해서도 "지역을 바꿀 엄청난 재정 규모인 만큼 통합 노력을 시작하겠다"고 밝혔다.한편, 국민의힘 주호영 의원 컷오프에 따른 무소속 출마 변수 등 부차적 현안에 대해서는 "결국 선거 막바지에는 양자 구도로 좁혀질 것"이라고 전망했다.