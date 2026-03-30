내년 예산 800조 육박…AI·지역투자 늘려 ‘적극재정’ 가속

AI·탄소중립 등 투자로 미래성장동력 확보
'5극·3특' 전략으로 지방 투자 확대
청년·저출생·취약계층 지원 강화
기획예산처는 30일 이런 내용 등을 담은 '2027년 예산안 편성지침'이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다.
지난해 8월 발표된 국가재정운용계획에 따르면 내년 총지출은 올해(728조원·정부안 기준)보다 5.0% 증가한 764조4000억원으로 전망된다. 여기에 정부가 편성 중인 25조원 규모의 추가경정예산(추경)이 반영되면 재정지출 규모는 790조원 수준으로 불어날 전망이다.
다만 조용범 기획처 예산실장은 "현시점에서 드릴 수 있는 말씀은 적극적 재정 운용, 나아가 지속 가능한 적극적 재정 운용을 하겠다는 것"이라며 내년 구체적인 지출 규모에는 말을 아꼈다.
정부는 'AI 3대 강국' 도약을 목표로 제조·공공 전반의 인공지능 전환(AX)을 확산하고 데이터센터 등 인프라를 확충한다. 반도체 등 첨단전략산업 육성과 함께 탄소중립(K-GX) 투자도 확대해 새로운 성장엔진을 확보할 계획이다.
또한 '5극·3특' 전략을 바탕으로 지역별 산업거점을 조성하고, 철도·도로 등 교통망과 교육·의료 인프라를 강화해 정주 여건을 개선한다. 통합 지방정부에는 최대 20조원 규모의 재정 지원과 함께 공공기관 이전도 적극 추진할 방침이다.
아울러 청년 고용과 주거 지원, 저출생 대응, 소상공인·스타트업 지원 등 민생 분야 투자를 확대해 양극화 완화에 나선다. 산업재해 예방, 재난 대응 고도화 등 안전 투자와 첨단 전력 강화, 공급망 안정 등 경제안보 대응도 강화한다.