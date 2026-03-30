푸본현대생명, ‘따스한 채움터’서 사랑의 배식 봉사활동

경제적 어려움 겪는 이웃들에

따뜻한 식사와 건강 지원 취지

clip20260330160044 0 푸본현대생명 임직원들이 서울특별시립 따스한 채움터에서 사랑의 배식 봉사활동을 하고 있다./푸본현대생명

푸본현대생명은 대한적십자사와 함께 무료급식시설인 '서울특별시립 따스한 채움터'에서 사랑의 배식 봉사활동을 펼쳤다고 30일 밝혔다.'서울특별시립 따스한 채움터'는 서울특별시 조례에 따라 어려운 이웃에게 급식을 제공하기 위해 지난 2010년 서울역 주변에 설치됐다.이번 봉사활동은 경제적 어려움을 겪는 이웃들에게 따뜻한 한 끼를 제공하고, 건강을 지원하기 위한 취지로 마련됐다.푸본현대생명 임직원으로 구성된 자원봉사단은 서울역 인근의 독거어르신 등 소외 이웃 200여명에게 점심식사를 제공하고, 따뜻한 온기와 진심 어린 나눔의 가치를 전했다.푸본현대생명은 2006년부터 전 직원이 참여하는 자원봉사단을 구성해, 매년 다양한 사회공헌활동을 추진하고 있다. 임직원들이 기부하는 금액에 회사가 1:1 매칭해 기부하는 '1:1 매칭그랜트' 제도와 '급여 끝전 모으기' 등 사회공헌기금을 조성하고, 다양한 나눔 활동을 실천하고 있다.푸본현대생명 관계자는 "임직원들의 정성을 담아 소외된 이웃들에게 따뜻한 사랑의 마음을 전달할 수 있는 기회였다"며 "ESG경영 실천과 지역사회와의 상생을 통해, 우리 사회에 긍정 에너지(Positive Energy)가 더욱 확산될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.