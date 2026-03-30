[포토] 코스피, 중동 긴장 속 3% 가까이 하락

30일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 증시 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 161.57포인트(2.97%) 내린 5277.30에 거래를 마쳤다. 원·달러 환율은 1515원대로 올라섰다.