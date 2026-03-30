[포토] 중동 확전 우려에 국제유가 상승

30일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 원·달러 환율과 서부텍사스산원유(WTI), 브렌트유 가격이 표시되고 있다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 1.17% 상승한 배럴당 100.95달러를, 브렌트유 선물은 4.22% 상승한 배럴당 112.57달러를 각각 기록하고 있다.