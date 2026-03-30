강훈식 “플러그 뽑기 등 에너지 절약 국민적 참여 절실”

2026032301001276400069961 0 이재명 대통령 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문하고 귀국한 강훈식 비서실장이 지난 18일 청와대 춘추관에서 특사 활동 관련 브리핑을 하고 있다./연합뉴스

강훈식 대통령비서실장이 30일 중동 상황에 따른 에너지 수급과 관련해 전 국민의 절약 실천을 요청했다.안귀령 청와대 부대변인에 따르면 강 실장은 이날 청와대에서 열린 비서실장 주재 수석보좌관회의에서 "정부와 기업이 함께 에너지 수급 안정에 총력을 기울이고 있지만 위기 극복을 위해서는 국민적 참여가 절실하다"고 밝혔다.그러면서 "승용차 5부제, 조명 소등, 냉난방 기준 강화 등 가능한 모든 절감 조치를 전면 시행하라"고 주문했다.이어 "에너지 확보 노력만큼 중요한 것은 효율적인 사용"이라며 "공공부문이 선제적으로 강도 높은 절약을 실천해야 한다"고 덧붙였다.강 실장은 아울러 생활 속 실천을 당부하기도 했다. 그는 "사용하지 않는 플러그를 뽑고 대중교통 이용을 확대하는 등 일상 속 절약에 동참해달라"고 했다.산업계 역할도 강조했다. 강 실장은 "전력 사용의 상당 부분을 차지하는 산업계가 제조공정 효율화와 전력 수요 분산 등 선제적 대응에 나서야 한다"며 "출퇴근 시간 분산 등 자발적 참여 방안도 검토해달라"고 했다.강 실장은 학교 주변 무인점포 위생 관리 문제도 지적했다. 소비기한이 지난 식품이 방치되는 등 기본적인 관리가 미흡한 사례가 확인됐다는 것이다.강 실장은 "아이들의 건강권이 행정 사각지대에 놓여 있다"며 "관계부처가 지방자치단체와 협력해 무인점포 현황을 전수 파악하고 소비기한 준수 여부와 위생 상태를 집중 점검하라"고 지시했다.이어 "신학기 등 이용이 급증하는 시기를 고려해 단속을 일회성이 아닌 상시 관리 체계로 전환하는 방안도 마련하라"고 주문했다.