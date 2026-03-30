美 ‘82공수사단’ 급파… 확전 압박·외교 협상 투트랙

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 메릴랜드주 조인트 베이스 앤드루스로 향하는 전용기 에어포스원 기내에서 취재진과 대화하고 있다. 트럼프 대통령은 이날 "이란과의 협상이 매우 순조롭게 진행되고 있다"며 "이란 측이 존중의 표시로 30일부터 유조선 20척의 호르무즈 해협 통과를 허용하기로 했다"고 밝혔다. /로이터 연합