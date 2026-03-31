오늘 추경안 국회로 제출…與 “4월 10일 본회의서 처리”

"오늘부터 딱 11일…단 하루도 허투루 쓰지 않을 것"

"12·3 내란 재발하지 않으려면 헌법 개정만이 답"

PYH2026033103650001300_P4 0 더불어민주당 한병도 원내대표가 31일 국회에서 열린 원내대책회의에서 추경 신속한 처리에 관해 발언하고 있다./연합

더불어민주당이 추가경정예산(추경)을 4월 10일까지 본회의에서 처리할 것을 31일 약속했다. 중동 전쟁 장기화로 고유가·고물가 현상이 심화한 가운데 민생 경제 안정을 도모하기 위함이다. 정부는 이날 추경안을 국회에 제출할 예정이다.한병도 원내대표는 이날 원내대책회의에서 "여야가 4월 2일 시정연설을 시작으로 3·6·13일 대정부질문, 7·8일 예결위 종합정책질의와 부별 심사를 거쳐, 4월 10일 본회의에서 추경을 처리하기로 했다"고 밝혔다.그러면서 "이번 추경은 고유가·고환율로 직접 타격을 받는 취약계층과 기업들을 살리는 응급수혈 추경"이라며 "하루라도 늦으면 그만큼 더 많은 국민이 쓰러진다. 오늘부터 딱 11일이다. 민주당은 이 11일을 단 하루도 허투루 쓰지 않겠다"고 부연했다.한정애 정책위의장도 "신속한 추경이 중요하다. 고유가 부담 완화, 소상공인·노동자·청년 등 민생 안정, 피해 기업 산업 지원 및 공급망 안정, 지방 재정 보강 등을 통해서 민생 경제를 든든하게 방파제처럼 뒷받침해야 한다"고 강조했다.민주당은 이번 지방선거에서 개헌 국민투표를 함께 진행하는 것에 동의하면서, 반대하고 있는 국민의힘을 향해 전향적 태도를 요구했다. 조인철 원내부대표는 "5·18민주항쟁 헌법 전문 수록 이번 기회를 놓쳐서는 안 된다. 12·3 내란 같은 사건이 재발하지 않도록 민주주의를 더욱 공고화하기 위해서는 헌법 개정만이 답이다"고 했다.이어 "이미 국민의힘을 제외한 원내 6개 정당은 헌법개정에 합의했다. 국민의힘도 즉각 응답하시길 바란다"고 덧붙였다.민주당은 만약 국민의힘이 끝까지 합의하지 않을 경우에도 4월 7일까지 개헌안을 발의하겠다는 입장이다. 김현정 원내대변인은 "민주당도 국회의장도 국민의힘을 최대한 설득하는 과정을 밟고 있다. 그럼에도 논의가 안 되면 4월 7일 개헌안을 발의할 예정이고, 5월 11일까지 본회의 의결을 목표로 할 것"이라고 말했다.