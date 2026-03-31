野조정훈 “악의적 주장”…의혹 제기한 시·구의원 징계 요청

소영철·강동오·구옥자 시·구의원 "지선 앞두고 당 흔들기 중단해야"

공천헌금 의혹 반박 기자회견 마친 조정훈 의원<YONHAP NO-2980> 0 국민의힘 서울 마포갑 당협위원장인 조정훈 의원이 31일 서울 영등포구 여의도 중앙당사 로비에서 공천 헌금 의혹 관련 반박 기자회견을 마친 뒤 엘리베이터에 오르고 있다. /연합

국민의힘 조정훈 의원이 31일 자신을 겨냥한 '공천헌금 수수' 의혹을 제기한 시·도의원들에 대해 당 차원의 징계를 요청하겠다고 밝혔다. 서울 마포갑 당협위원장인 조 의원은 지역 시·구의원들에게 당협 운영비 명목의 금품을 거출하고 저서를 대량 구매하도록 했다는 의혹에 휩싸인 상태다.조 의원은 이날 오전 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 "악의적인 주장"이라며 "회비의 존재조차 알지 못했고, 회비가 입금됐던 계좌의 입출금 내역을 포함한 모든 증거자료를 서울시당에 직접 제출하겠다"고 말했다.조 의원은 이어 "문제 삼고 있는 회비는 제가 마포갑 당협위원장이 되기 전인 2022년 지방선거 직후 시·구의원들이 합동사무소 운영을 위해 자율적으로 조성한 공동 회비"라고 해명했다.그는 "2024년 총선 이후에는 회비를 전혀 내지 않은 시·구의원들도 있었다고 들었다"며 해당 금액이 강제적 회비이거나 공천과 연계된 성격이었다고 보기 어렵다고 주장했다.이어 출판기념회 책 강매 논란과 관련해서는 "당협위원장 추천 협의권을 공천 개입이라고 주장하는 것은 공정한 평가 자체를 거부하는 것"이라고 말했다. 당협 차원의 지역활동과 조직 운영 성과를 관리·정리하는 것은 모든 당협위원장의 기본 책무라는 입장이다.그러면서 이 같은 의혹을 제기한 시·도의원을 향해 "지방선거를 앞두고 개인의 권력과 공천 유불리를 위해 당 전체를 흔드는 행위는 즉각 중단돼야 한다"며 "전방에서 뛰어야 할 시도의원들을 흔들지 말아달라. 조사할 것이 있으면 저를 불러달라"고 말했다.조 의원은 의혹을 제기한 마포갑 소속 시·구의원 3명을 상대로 당에 징계 요청서를 제출하겠다는 방침이다. 이와 관련 장 대표가 '윤리위 징계 올스톱'을 주문한 데 대해서는 "그 점은 안타깝게 생각하지만 이번 사안은 계파 간의 갈등으로 빚어질 징계가 아니다"라며 "정확한 사실관계 확인과 법적 조치가 필요하다"고 강조했다.앞서 마포갑 소속 소영철 서울시의원과 강동오·구옥자 구의원은 전날(30일) 조 의원을 겨냥해 △시·구의원을 대상으로 한 부당한 운영비 거출 △국회의원의 지위를 이용한 도서 강매 갑질 △공천권을 무기로 한 지방선거 불출마 종용 의혹을 제기하며 서울시당의 수사를 촉구했다.