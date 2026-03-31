노동부, 중동전쟁 고용충격·청년지원에 5386억원 추경 편성

중동발 충격 대응 위해 고용유지지원금·체불청산지원융자 확대

K-디지털 트레이닝 확대·K-뉴딜 아카데미 신설로 청년 취업 지원 강화

'내 일자리는 어디에' 0 3월 31일 서울 서초구 aT 센터에서 열린 2026년 중견기업 일자리박람회에서 구직자들이 각 기업의 채용공고문을 살피고 있다. /연합뉴스

고용 충격 완화와 청년·취약노동자 지원을 위해 고용노동부가 5386억원 규모의 추가경정예산안을 편성했다. 중동전쟁에 따른 유가·환율 상승과 산업 충격에 대응하는 한편, 체불·저소득 노동자 생활 안정과 청년 취업 지원을 함께 강화한다.31일 노동부에 따르면 정부는 이날 국무회의에서 이 같은 내용의 2026년도 제1차 추가경정예산안을 의결했다. 노동부 소관 증액 예산은 모두 10개 사업, 5386억원이다.청년 집중지원 예산은 3866억원으로 전체의 약 72%를 차지한다. 노동부는 청년의 산업·기술 전환 준비를 돕기 위해 내일배움카드 일반 사업에 2530억원을 추가로 반영해 K-디지털 트레이닝 훈련 인원을 1만명 늘리고, K-뉴딜 아카데미를 새로 도입해 1만5000명을 지원하기로 했다.국민취업지원제도를 확대한다. 저소득 구직자와 청년 등 취업취약계층에게 생계지원과 맞춤형 취업지원을 제공하는 1유형 지원 인원을 기존 24만2000명에서 27만2000명으로 3만명 늘리고, 제도 운영을 돕는 청년지원단 125명도 운영한다. 청년일자리도약장려금에는 258억원을 추가로 투입해 지원 인원을 5만명에서 6만5000명으로 확대하고, 비수도권은 지원 기업 범위를 전체 중견기업까지 넓힌다.청년 일경험과 구직단념 예방 사업도 늘린다. 청년취업진로 및 일경험지원 예산 265억원을 추가해 일경험 지원 3000명, 사회적가치형 일경험 1000명, 청년도전지원 도전프로그램 1000명, 성장프로그램 3000명을 각각 확대한다. 노동부는 이를 통해 미취업 청년의 '쉬었음' 전환을 막고 노동시장 진입을 돕겠다고 설명했다. 또 청년의 시각에서 정책 운영과 홍보를 지원하는 청년지원센터 또래지원단 100명 운영에도 12억원을 반영했다.체불·저소득 노동자 생활 안정 지원에는 1215억원이 배정됐다. 체불근로자의 신속한 권리 구제를 위해 체불청산지원융자 예산을 899억원 늘려 지원 규모를 1만명에서 2만3000명으로 확대한다. 생활안정자금융자에는 90억원을 더해 저소득 노동자와 특수고용직, 1인 자영업자 등 지원 대상을 1만4000명에서 1만6000명으로 늘리고, 신용보증대위변제에도 226억원을 추가 편성해 취약노동자의 금융 접근성을 높이기로 했다.고용안정 지원을 통한 충격 완화 예산은 329억원 규모다. 노동부는 중동전쟁으로 고용 변동이 우려되는 업종 근로자 지원을 위해 고용유지지원금 대상 인원을 3만8000명에서 4만8000명으로 1만명 확대한다. 또 고용·산업위기 지역에 대한 선제 지원을 위해 지역산업맞춤형일자리창출지원 적용 지역을 9곳에서 13곳으로 넓히고, 산업·일자리 전환지원 훈련 인원도 400명에서 1500명으로 확대하기로 했다.