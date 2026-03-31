폭스바겐, 봄맞이 전국 시승행사…“골프 GTI부터 투아렉까지”

4일부터 5월 24일까지 전국 전시장서

이미지_폭스바겐코리아, 2026 Spring Drive 전국 시승 행사 진행 0 폭스바겐코리아, 2026 Spring Drive 전국 시승 행사./폭스바겐코리아

폭스바겐코리아가 다음 달 4일부터 5월 24일까지 전국 전시장에서 폭스바겐의 전 모델을 경험할 수 있는 '2026 Spring Drive' 시승 행사를 진행한다고 31일 밝혔다.봄철 나들이 시즌을 맞아 전국 22개 폭스바겐 전시장에서 진행되는 이번 시승 행사에서는 대형 패밀리 SUV '아틀라스'를 비롯해 탄생 50주년을 맞이한 퍼포먼스 아이콘 핫해치 '골프 GTI', 베스트셀링 유럽 브랜드 전기차 'ID.4', 타임리스 아이콘 해치백 '골프', 플래그십 SUV '투아렉' 등 폭스바겐의 전 라인업을 직접 체험할 수 있다.지난해 출시한 폭스바겐의 첫 대형 SUV 아틀라스는 한국자동차전문기자협회가 주관하는 '2026 대한민국 올해의 차' 평가에서 '올해의 내연기관 SUV'로 선정되며 상품성을 인정받았다. 우수한 주행 안정성과 동급 최고 수준의 넓은 실내 공간을 바탕으로 패밀리 SUV로서의 경쟁력을 확보했으며 '위대하게 아빠답게, 위대한 패밀리 SUV' 캠페인을 통해 3050 패밀리 고객층을 중심으로 존재감을 강화해 나가고 있다.올해 탄생 50주년을 맞이한 골프 GTI는 '일상에서 즐기는 고성능'이라는 퍼포먼스 해치백의 기준을 제시해 온 상징적인 모델로 폭스바겐 퍼포먼스 DNA를 집약한 고성능 엔진과 스포티한 주행 성능을 바탕으로 해치백 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있다.폭스바겐의 전동화 전략을 대표하는 전기 SUV ID.4는 탁월한 상품성을 바탕으로 지난해 1분기 국내 유럽 브랜드 전기차 판매 1위를 기록했으며 2022년 국내 첫 출시 이후 누적 판매 6,000대를 돌파했다. 또한 2026년 수입 승용 전기차 가운데 최대 수준의 국고 보조금을 통해 가격 경쟁력을 강화하며 국내 고객 수요를 견인하고 있다.이 외에도 해치백의 기준을 제시해 온 타임리스 아이콘 '골프'와 첨단 기술과 주행 성능을 집약한 플래그십 SUV '투아렉' 등 폭스바겐의 핵심 라인업을 폭넓게 경험할 수 있다.이번 시승 행사는 네이버 예약 시스템을 통해 전시장별 사전 예약 후 참여할 수 있도록 운영된다. 전시장 방문 후 시승을 완료한 고객에게는 이탈리아 천연 화장품 브랜드 '산타 마리아 노벨라'의 왁스 타블렛이 증정되며, 현장 계약 후 차량을 출고한 고객에게는 특별 경품이 제공될 예정이다.