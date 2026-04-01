[포토]악수하는 경제 수장들

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관(가운데)과 박홍근 기획예산처 장관(왼쪽), 이억원 금융위원장이 1일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '거시재정금융간담회'에서 간담회에 앞서 기념촬영을 하고 있다.