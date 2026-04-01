AI 중심 개편…카카오 ‘카카오테크 캠퍼스’ 4기 교육생 모집

강원대·경북대 등 5개 국립대서 150명 선발

AI 중심 커리큘럼 개편…인재 양성 목적

ㅋㅋㅇ 0 카카오가 '카카오테크 캠퍼스' 4기 교육생을 모집한다./카카오

카카오는 '카카오테크 캠퍼스' 4기 교육생을 모집한다고 1일 밝혔다.'카카오테크 캠퍼스'는 지역 대학생들을 AI 시대의 핵심 개발자로 양성하기 위한 프로그램이다. 이번 4기는 강원대학교, 경북대학교, 부산대학교, 전남대학교, 충남대학교 등 5개 거점 국립대학교에서 총 150명을 선발한다. 선발된 학생들은 단순한 이론 학습을 넘어, 카카오 현업 개발자들의 밀착 멘토링을 통해 실제 서비스 개발 환경을 직접 경험할 수 있다.이번 4기의 가장 큰 변화는 AI 중심의 커리큘럼 개편이다. 기존 프론트엔드와 백엔드 트랙으로 운영되던 방식을 과감히 통합하고 AI가 스스로 판단하고 실행하는 '에이전틱 AI(Agentic AI)' 서비스 개발 과정을 전면에 내세웠다. AI 기술의 급격한 발전으로 개발자의 역할이 변화하는 시대적 흐름을 반영했다. 특히 기존의 탄탄한 개발 역량 위에 AI 설계 및 활용 능력을 결합해 어떤 환경에서도 유연하게 적응할 수 있는 인재를 양성하는 데 목적이 있다.카카오테크 캠퍼스는 지난해 고용노동부 '미래내일 일경험 사업'에서 우수 프로그램으로 선정되며 실무 중심 교육의 가치를 인정받았다. 2023년부터 3년간 지역 거점 대학생 500여명이 이수하며 인재 양성을 통한 지역 경제 활성화에 이바지하고 있다. 실제 이 과정을 거친 수료생들이 카카오그룹을 포함한 주요 IT 기업에 입사하며 지역 청년들의 실질적인 취업 경쟁력을 증명하고 있다.4기 지원 기간은 4월 1일부터 15일까지이며 서류 심사와 코딩 테스트를 거쳐 선발된 교육생들은 5월부터 본격적인 과정에 돌입한다. 모든 과정은 온라인으로 진행되어 학업과 병행할 수 있으며 산학협력을 통해 학교 학점 이수도 가능하다.앞서 카카오는 지난 3월말 4대 과학기술원과 협력해 '카카오 AI 돛'을 출범시키는 등 전방위적 지역 AI 생태계 활성화를 위해 노력 중이다. 이번 카카오테크 캠퍼스는 지역 청년들이 AI라는 새로운 기회를 선점할 수 있도록 돕는 실무 교육의 핵심 축을 담당할 예정이다.서은희 카카오 기술인재양성 리더는 "카카오는 기술인재를 양성하기 위한 기반을 마련하는 것을 카카오의 사회적 책임의 한 축으로 생각한다"며 "카카오테크 캠퍼스는 지역 인재들이 자신의 잠재력을 발견하고 AI 시대의 주역으로 성장하는 통로가 될 것"이라고 밝혔다.