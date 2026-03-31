장동혁 설득 실패한 채 개헌 시동… 관건은 국힘 이탈표 10표

우원식 국회의장과 국회 내 정당 원내대표들이 31일 국회에서 열린 개헌 추진 관련 기자회견에서 각자 서명한 '대한민국 헌법 개정안 합의 서명부'와 '초당적 헌법개정 추진을 위한 국회 선언문'을 공개하고 있다. 국민의힘은 헌법개정에 반대해 이날 합의서에 서명하지 않았다. 한병도 더불어민주당 원내대표(왼쪽부터), 우원식 의장, 서왕진 조국혁신당 원내대표. /연합