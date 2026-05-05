[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 5일

닭띠

33년 고비 운을 넘어가니 마음이 편안해진다.

45년 손재 수가 따르니 지갑에만 신경 쓴다.

57년 원하는 대로 잘 안 풀리는 날이다.

69년 건강과 금전 운이 좋아지려고 한다.

81년 마음이 편해지니 머릿속 두통이 사라진다.

93년 소지품 관리에 신경 써야 한다.