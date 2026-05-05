[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 5일

쥐띠
36년 오랜 고민이 말끔히 해결되니 마음이 편해진다.
48년 급했던 돈이 마련되니 한시름 난다.
60년 일이 해결되니 운수대통한다.
72년 원하는 대로 일이 잘 풀린다.
84년 침착하게 상황을 대처해 나가야 한다.
96년 순리에 따라야 대길하다.
소띠
37년 원하던 소원을 성취하는 날이다.
49년 마음속 고민이 말끔히 해결된다.
61년 금전 운이 차차 풀리게 된다.
73년 매사 서두르지 말고 차분히 대처해야 한다.
85년 매매 운이 조금씩 좋아진다.
97년 용기 내어서 일어나니 마음이 편해진다.
범띠
38년 집안에 평온함이 찾아온다.
50년 최선을 다하니 속 시원하다.
62년 걱정 많았던 건강이 호전된다.
74년 근심이 사라지니 운수대통한다.
86년 금전 관련된 소식을 듣는다.
98년 걱정했던 일이 해결된다.
토끼띠
39년 건강 운이 좋아지니 근심이 사라진다.
51년 작은 재물도 감사하게 생각해야 한다.
63년 값진 지혜를 보여주는 날이다.
75년 먼 곳에서 밝은 소식이 들린다.
87년 재물에 손실이 조금 있는 날이니 신경 써야 한다.
99년 그다지 어려움은 없이 지내는 날이다.
용띠
40년 복잡한 마음이 안정을 되 찾는다.
52년 마음의 여유가 생긴다.
64년 모처럼 재물이 들어오니 기쁘다.
76년 은혜를 널리 베풀어야 이롭다.
88년 사람이 많은 곳은 되도록 피한다.
00년 운이 따라주지 않으니 답답한 날이다.
뱀띠
41년 건강이 호전되니 반가운 소식을 듣게 된다.
53년 금전 운도 약간씩 좋아지게 된다.
65년 막혔던 금전 운이 조금씩 풀린다.
77년 실력이 우수하니 표창장을 받는다.
89년 문서 매매로 재물을 만지는 운이다.
01년 좋은 기운이 집안에 스며든다.
말띠
42년 문서로 인하여 금전 운이 물린다.
54년 집안에 행복이 가득하다.
66년 집안 분위기가 좋아진다.
78년 막혔던 운이 차츰 열린다.
90년 뜻밖에 귀한 것을 얻는 시기다.
02년 원하는 대로 운이 따라준다.
양띠
43년 안 되던 일은 빨리 포기하는 게 좋다.
55년 마음속에는 활기가 가득하다.
67년 힘은 들지언정 운이 따라준다.
79년 행운이 찾아오니 얼굴에 광명 운이 밝아진다.
91년 귀인이 도와 재물이 모인다.
03년 막혔던 이직 운도 풀리니 의기양양하다.
원숭이띠
32년 걱정과 근심으로 답답하다.
44년 재치와 지혜가 뛰어나다는 말을 듣는다.
56년 만사가 순탄하지 않아 답답하다.
68년 답을 얻으니 정신적으로 피곤함이 풀린다.
80년 노력하니 높은 뜻을 얻는다.
92년 마음이 넓은 사람을 소개받는다.
닭띠
33년 고비 운을 넘어가니 마음이 편안해진다.
45년 손재 수가 따르니 지갑에만 신경 쓴다.
57년 원하는 대로 잘 안 풀리는 날이다.
69년 건강과 금전 운이 좋아지려고 한다.
81년 마음이 편해지니 머릿속 두통이 사라진다.
93년 소지품 관리에 신경 써야 한다.
개띠
34년 날이 밝아 오니 근심 걱정이 사라진다.
46년 예상대로 되지 않아 답답하다.
58년 원하는 것을 얻어 부러울 것이 없다. 70년 서두르지 말고 순리대로 따라야 한다.
82년 목돈을 손에 쥐게 된다.
94년 힘든 부탁은 끈기가 필요하다.
돼지띠
35년 약속이 너무 많으니 손재수가 생긴다.
47년 강한 각오가 정확한 다짐이 필요하다.
59년 휴식이 더 필요한 날이다.
71년 그간 막힌 일이 서서히 풀린다.
83년 운수가 대통하니 뜻을 크게 가져야 한다.
95년 기다리니 엉킨 실이 풀리게 된다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장