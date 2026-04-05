尹탄핵 1년… 내란심판 띄운 與 ‘강공’, 말 아끼는 野 ‘로키’

국회에서 5일 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 기자간담회에서 서영교 위원장(왼쪽 세 번째)이 발언을 하고 있다. /송의주 기자 songuijoo@