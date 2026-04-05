尹탄핵 1년… 내란심판 띄운 與 ‘강공’, 말 아끼는 野 ‘로키’

국힘 "별도입장 없다"… 미래메시지 집중
5일 정치권에 따르면 민주당은 윤 전 대통령 파면 1년을 맞은 지난 주말 내내 '내란 청산' 메시지에 집중했다. 당의 과제로 내란 청산을 재확인하는 동시에 올해 지방선거를 앞둔 정치적 메시지로도 활용하려는 의도가 깔린 것으로 보인다.
정청래 대표는 전날 열린 대국민 보고회에서 "윤석열 탄핵 1년이지만 내란 청산은 여전히 현재 진행형"이라며 "끝날 때까지 끝난 게 아니다. 내란 청산의 발걸음을 절대 멈추지 않겠다"고 밝혔다.
민주당은 여기에 '국민의힘 책임론'도 더했다. 민주당은 국민의힘을 윤 전 대통령과 정치적으로 결부된 세력으로 규정하며 '내란 청산' 프레임과 지방선거를 연결하는 데 주력하는 모습이다.
정 대표는 "국민의힘이 대놓고 '윤 어게인' 공천을 진행하고 있다"며 "진정으로 반성하고 책임을 지겠다면 이번 6·3 지방선거에서 후보를 내지 않는 것이 맞다"고 말했다. 백승아 원내대변인도 국민의힘을 향해 "내란수괴 체포를 방해하고 내란을 옹호했던 세력이 지금도 반성과 사과 없이 수사와 재판을 방해하며 진실 규명과 내란 청산을 가로막고 있다"고 비판했다.
이에 국민의힘은 '윤 전 대통령 탄핵 1년'과 관련해 별도의 메시지를 내지 않으며 조용한 대응 기조를 유지했다. 국민의힘이 앞서 12·3 비상계엄 사태와 관련한 결의문을 통해 공식 사과 입장을 밝힌 만큼 선거를 앞두고 공방을 벌이기 보단 미래를 향한 메시지에 집중하겠다는 입장이다. 최보윤 수석대변인은 이날 탄핵 1년과 관련한 별도 입장 발표 여부에 대해 "없다"고 밝혔다.
민주당은 이와 함께 윤석열 정부 시절 검찰 수사에 대한 공세 수위도 높이고 있다. 지난주부터 시작된 국정조사를 통해 전 정권 당시 제기된 '조작 기소 의혹'을 전방위로 들여다보겠다는 것이다. 민주당은 쌍방울 대북송금 사건 등 이재명 대통령과 관련된 7개 사건이 검사들에 의해 조작됐다고 주장하고 있다.
박성준 국정조사특별위원회 간사는 이날 간담회에서 "윤 정권 정치검찰의 조작 기소 실체가 드러나고 있다"며 "정권 수뇌부가 기획하고 국정원과 검찰이 실행한 조작 기소의 민낯이 확인됐다"고 말했다.
이어 "유력 대권 주자를 제거하기 위해 검찰과 국정원을 동원한 민주주의 역사상 유례없는 사법 쿠데타"라며 "앞으로도 그 흔적을 기록하고 진상을 밝히겠다"고 했다.