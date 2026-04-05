닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 외교·통일

이시바 방한… ‘동맹 현대화’ 화두 던진다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260406010001355

글자크기

닫기

목용재 기자

승인 : 2026. 04. 05. 17:38

8일 '아산 플래티넘' 참석해 기조 연설
美 동맹 압박에 한일 협력 방안 논의
李대통령 면담 추진… 성사 여부 주목
이시바 시게루 일본 총리 /AP 연합
이재명 대통령과 '셔틀외교'를 재개해 한일 간 관계개선에 물꼬를 텄던 이시바 시게루 전 일본 총리가 조만간 한국을 방문해 '동맹 현대화'를 주제로 기조연설에 나설 예정이다.

5일 국내 민간 외교·안보 싱크탱크인 아산정책연구원에 따르면 이시바 시게루 전 일본 총리는 오는 8일 연구원 초청으로 '아산 플래넘 2026'에 기조연설자로 참석한다. 최근 미국이 다양한 국제분쟁 속에서 동맹의 역할 확대를 압박하며 청구서를 내미는 등 전통적인 동맹체제가 흔들리고 있는 상황에서 한일 협력과 한미일 동맹 등에 대한 견해를 밝힐 것으로 보인다.

아산정책연구원이 주최하는 '아산 플래넘 2026'에는 로저 위커(Roger Wicker) 미 상원 군사위원장도 화상으로 참여해 축사를 할 예정이다. 또한 미국과 일본, 영국의 전직 고위 당국자, 전문가 등이 참석해 미국 중심 동맹 네트워크의 현주소와 동맹 현대화 방향, 태평양·대서양 지역 미국 동맹국 간 협력강화, '아시아판 나토(NATO)'를 비롯한 지역 집단안보체제 구축 가능성, 동맹의 군사·경제·기술 협력 확대, 북핵 억제력 강화 등 다양한 정책 현안들을 논의한다.

한편 일본 언론은 이시바 전 총리가 오는 7~8일 방한을 계기로 이재명 대통령과의 면담도 추진 중이라고 보도했다.

4일 일본 요미우리신문에 따르면 이시바 전 총리는 이 대통령과의 면담이 성사되면 양국 정상 간 셔틀외교의 중요성을 재확인할 예정이다. 또한 동북아시아 정세에 대한 의견도 교환할 것으로 보인다.

이 대통령은 취임 이후 100일 만에 이시바 전 총리와 캐나다, 일본 도쿄, 한국 부산 등에서 3차례의 정상회담을 가진 바 있다. 이시바 전 총리는 퇴임 직전인 지난해 10월 이 대통령과 정상회담에서 "마지막 외교 마무리를 이 대통령과 정상회담으로 잘 마무리할 수 있는 것을 대단히 뜻깊은 일이라고 진심으로 생각한다"고 밝힌 바 있다.
목용재 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기