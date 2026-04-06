장동혁, 인천 찾아 “천원주택 전국 확대 검토…세계로 도약하는 새 길 열 것”

인천 현장 최고위에서 발언하는 국민의힘 장동혁...<YONHAP NO-3012> 0 국민의힘 장동혁 대표가 6일 인천 남동구 인천시당에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. /연합

장동혁 국민의힘 대표는 6일 인천을 찾아 "세계로 도약하는 새로운 길을 열겠다"고 강조했다.장 대표는 이날 오전 인천시당에서 열린 현장 최고위원회의에서 "인천은 유정복 시정 4년의 압도적 성과를 토대로 더 큰 미래를 열어갈 길목에 서 있다"며 이같이 밝혔다.장 대표는 유 시장의 지난 4년 간 성과를 추켜세웠다. 그는 "경제성장률 평균 전국 1위를 달리며 GRDP(지역 내 총생산) 126조 원의 대한민국 제2 경제도시로 발돋움했다"며 "고용률 전국 특별·광역시 가운데 1위, 정부의 자방자치단체 혁신 평가 4년 연속 1위, 경실련(경제정의실천시민연합)의 지자체 삶 개선도 평가에서도 1위를 차지했다"고 말했다.특히 장 대표는 '인구 위기 대응'을 주요 성과로 꼽으며 '천원주택'을 대표 사례로 제시했다. 천원주택은 인천 지역 신혼부부와 신생아 가구 등을 대상으로 하루 임대료 1000원(월 3만원)의 전세 임대주택이다. 장 대표는 이를 당의 전국공약으로 확대하는 방안을 검토 하겠다고 밝혔다.이어 "1000가구 지원에 드는 예산은 36억 원에 불과하다"며 "최고의 가성비를 자랑하는 저출생 대책이자 비교 불가의 청년 복지 정책이라는 평가를 받으면서 포항, 영덕 등 다른 지역에서 앞다퉈 벤치마킹을 하고 있다"고 말했다.장 대표는 인천 지역 공약으로 △인천자유구역 확대 △첨단 항공·바이오 클러스터 고도화 △접경지역 규제 완화 및 수도권 정비계획법 개정 △서울~인천 30분 교통혁명 등을 제시했다.또 "4년 전 인천은 채무비율 39.9%로 사실상 파산상태였다. 지금은 12.4%의 재정 최우수 지자체가 됐다"며 "산업과 복지에 충분한 예산을 지원하면서도 재정 안정까지 이뤄낸 최고의 모범시정을 보여준 것"이라고 목소리를 높였다.그러면서 "빚더미 인천의 과거로 돌아갈 수 없다"며 "이번 지방선거에서 유 시장과 국민의힘을 선택해주신다면 인천을 더 키우고 시민의 삶을 더 잘 보살피겠다"고 약속했다.아울러 당 지방선거 1호 공약으로 발표한 '수도권 반값전세'에 대한 더불어민주당의 비판에 대해선 "전·월세 문제를 해결하기 위한 혁신정책을 포퓰리즘으로 몰아가는 것은 민주당식 발상"이라고 비판했다.