우체국, 보험사기 신고포상금 상한액 폐지…“제보 활성화 유도”

최근 5년 사기 규모 42억…제보·신고 금액 1.1%

상한액 폐지 내부 훈령 개정안 마련 후 이달 시행

신고 포상금 상한액 폐지 0 보험사기 신고포상금 상한액 폐지 이미지./우정사업본부

우체국이 보험사기 신고포상금 상한액을 전면 폐지, 신고 활성화를 위한 환경을 조성한다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 기존 3000만원으로 제한됐던 보험사기 신고포상금의 상한액을 전면 폐지한다고 6일 밝혔다.그동안 보험사기 신고포상금은 상한액이 설정돼 점차 고액화·조직화되는 보험사기 범죄에 대한 제보 유인이 충분하지 않다는 지적이 제기돼 왔다는 설명이다.우본에 따르면 최근 5년간 확정된 우체국보험 사기 규모는 약 42억원(742명)으로, 이 가운데 제보 및 신고를 기반으로 한 사기 금액은 전체의 1.1% 수준에 머물렀다. 포상금 지급 실적 역시 7건(약 360만원)에 그쳤다.이에 우본은 신고포상금 상한액을 전면 폐지해 사기 범죄에 대한 제보 활성화를 유도한다는 계획이다. 우본은 신고포상금 상한액 폐지를 내용으로 한 내부 훈령 개정안을 마련, 행정예고를 거쳐 이달 중 본격 시행할 계획이다.박인환 우정사업본부장은 "보험범죄는 결국 보험료 인상으로 이어져 선량한 가입자들에게 피해를 주는 중대한 사안"이라며 "이번 포상금 상한액 폐지를 통해 국민 참여 기반의 감시체계를 강화하고, 보험시장의 건전성을 높여 나가겠다"고 말했다.