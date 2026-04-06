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[포토] 구윤철-배경훈 부총리와 대화하는 김민석 총리

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이병화 기자

승인 : 2026. 04. 06. 16:19

김민석 국무총리와 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 국회 본회의장에서 열린 경제분야 대정부질문에서 대화를 나누고 있다.
이병화 기자

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