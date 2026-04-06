종합특검, 尹 대통령실 ‘쌍방울 대북송금 사건’ 개입 시도 확인

"권력에 의한 초대형 국정농단 의심 사건으로 파악"

김건희 여사 추가 명품 수수 정황 포착, 압색 진행 중

clip20260406162246 0 권창영 2차 종합특별검사팀 김지미 특검보가 지난달 30일 과천 특검사무실에서 수사 관련 사항을 브리핑하고 있다./연합뉴스

권창영 2차 종합특검팀이 쌍방울 대북송금 사건과 관련해 윤석열 정부의 개입 시도를 확인했다. 종합특검팀은 "국가 권력에 의한 초대형 국정농단 의심 사건"이라고 주장했다.권영빈 특검보는 6일 브리핑에서 "지난달 초순께 쌍방울 대북송금 사건과 관련해 윤 정부 대통령실의 개입 정황을 확인한 바 있다"며 "이에 따라 같은 달 하순께 서울고검 인권침해 점검 태스크포스(TF)에 사건 이첩을 요청했다"고 말했다.앞서 종합특검팀은 지난 2일 특검법에 따라 서울고검으로부터 쌍방울 대북송금 진술 회유 의혹 사건을 넘겨받았다. 특검법 2조 1항 13호는 '윤 전 대통령이 자신 또는 타인의 사건과 관련해 개인이 보고받고, 은폐·무마·회유·증거 조작·증거 은닉 등을 하거나 수사기관이 권한을 오남용하게 한 범죄 혐의 사건'을 수사대상으로 규정한다. 해당 의혹은 2023년 5월 박상용 당시 수원지검 부부장검사가 이화영 전 경기도 평화부지사와 김성태 전 쌍방울 그룹 회장, 방용철 전 쌍방울 부회장 등을 조사하는 과정에서 이들을 회유하려 외부 음식과 술을 반입했다는 내용이 골자다.권 특검보는 "결국 대통령실과 수사 기관의 결탁으로만 가능한 사건이 아닐까라고 생각한다"며 "(검찰에 넘겨받은) 기록이 60건인데 받은 기록 중 검사나 수사기관이 입건된 건 아직 없다"고 설명했다. 다만 "국정농단이 종합특검의 수사 대상이자 목적"이라며 사기업인 쌍방울 관련 수사나 '연어 술 파티 의혹' 등은 종합특검 수사 대상이 아니라고 못박았다.또 종합특검팀은 김건희 여사 의혹 사건과 관련해, 김 여사의 추가 명품 수수 정황을 포착하고 강제 수사를 진행하고 있다. 김지미 특검보는 "대통령 관저 공사와 관련해 김 여사가 명품을 추가로 수수한 구체적인 정황을 확인해 현재 관련 업체 사무실과 대표의 주거지를 압수수색을 진행 중"이라고 했다. 앞서 김건희 특검팀은 인테리어 업체 21그램 측이 김 여사에게 크리스찬 디올 제품들을 선물하고 그 대가로 공사권을 따내며 특혜를 받았다고 보고 대표 등을 재판에 넘겼다.한편 종합특검팀은 출범 한 달이 지났으나 파견 정원이 모두 채워지지 않은 상황이다. 권 특검보는 "현재 종합특검법상 검사 파견 정원은 15명이나 현재 파견 검사는 12명에 불과하다"며 "법무부와 대검찰청에 여러 차례 10여명이 넘는 검사 파견을 요청했으나 모두 각자의 사정을 이유로 파견이 불허됐다"고 했다. 그러면서 "수사 인력 보강은 이 사건 성패에 매우 큰 영향을 미칠 것"이라며 "수사 인력을 보강하고 신속하게 수사를 진행할 예정"이라고 했다