서울교육감 보수 단일후보에 교사 출신 윤호상

여론조사 적합도 1위…류수노·이건주·신평 제쳐

교사·교장·교육청 두루 거쳐…"안전·돌봄·사교육비 혁명"

서울 교육감 보수 단일후보에 윤호상 교수 0 6월 서울시 교육감 선거 보수 진영 단일 후보로 선정된 윤호상 교수가 6일 서울 중구 프레스센터에서 열린 서울·경기·인천 좋은교육감후보추대시민회의 단일화 후보 발표 기자회견에서 인사말을 하고 있다./연합뉴스

교사 출신인 윤호상 한양대 교육대학원 겸임교수가 오는 6월 서울시교육감 선거에서 보수 진영 단일후보로 확정됐다.수도권 보수 진영 교육감 단일화 기구인 '서울·경기·인천 좋은교육감후보 추대시민회의'는 6일 서울 한국프레스센터에서 기자회견을 열고 윤 교수를 서울 보수 단일후보로 선정했다고 밝혔다.윤 후보 선출은 100% 여론조사 방식으로 이뤄졌다. 시민회의에 따르면 한길리서치와 리얼미터가 진행한 조사에서 윤 후보는 류수노 전 방송통신대 총장, 이건주 전 한국교총 대변인, 신평 변호사 등을 제치고 적합도 1위를 기록했다. 다만 구체적인 수치는 공개되지 않았다.윤 후보는 1986년 교직에 입문해 26년간 교사로 일했고, 강남중·신도림고·도선고·서울미술고에서 교장을 지냈다. 서울시교육청 장학사·장학관과 서울서부교육지원청 교육지원국장도 맡는 등 학교 현장과 교육행정을 두루 거쳤다. 그는 2022년과 2024년에 이어 이번이 세 번째 서울시교육감 선거 도전이다.윤 후보는 이날 "우리가 똘똘 뭉쳐서 현재의 서울 교육을 바꿔야만 대한민국 교육을 바꿀 수 있고 아이들에게 행복한 미래를 줄 수 있다"며 "다른 예비후보들과 고민하고 협력해 새로운 길로 나아가겠다"고 말했다. 이어 "학교 현장과 교육청에서 36년 동안 아이들과 동고동락했다"며 "안전 혁명, 돌봄 혁명, 사교육비 혁명을 핵심 공약으로 내세워 총력을 기울일 예정"이라고 밝혔다.한편 진보 진영은 '2026 서울민주진보교육감후보 단일화 추진위원회' 절차에 따라 이달 중순에서 말 사이 단일후보를 확정할 계획이다.