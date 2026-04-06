국힘 ‘충북지사’ 원점…‘원샷 경선’ 목소리도

예비경선 돌입…27일 후보 확정

윤희근 복귀…윤갑근 '원샷 경선'

김영환 충북지사, '컷오프 효력정지' 가처분 심문 0 김영환 충북도지사가 지난달 23일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 자신을 6·3 지방선거 공천에서 배제(컷오프)한 국민의힘 공천관리위원회 결정 효력을 정지해 달라며 낸 가처분 신청 심문에 출석하기 위해 법정으로 향하며, 취재진 질문에 답하고 있다./연합뉴스

국민의힘 충북지사 경선이 다시 출발선에 섰다. 컷오프(공천 배제)에서 생환한 김영환 지사와 윤희근 전 경찰청장의 합류로 경선 구도가 재정비됐지만, 이미 한 달 이상 지체된 일정이 부담으로 작용하는 분위기다.6일 정치권에 따르면 국민의힘은 이날부터 충북지사 경선 후보자 등록을 받는 등 본격적인 경선 절차에 돌입했다. 국민의힘은 충북지사 공천 파행을 매듭짓고 '한국시리즈' 방식으로 경선을 진행하는 등 절차 정상화에 주력하고 있다.예비후보에서 사퇴했던 윤 전 청장도 '공정 경선의 토대가 마련됐다'며 이날 경선 복귀를 선언했다. 예비 경선은 15~16일 진행하며 선거인단 70%, 여론조사 30% 비율로 본경선에 오를 후보를 정한다. 예비 경선 승자는 현역인 김 지사와 본경선을 치러 27일 최종 후보자가 결정된다. 본 선거를 한 달 앞두고 후보가 확정되는 셈이다.문제는 민주당과 비교할 때 일정이 상당히 뒤쳐진다는 점이다. 민주당은 지난 4일 신용한 지방시대위원회 부위원장을 본선 후보로 확정했고, 충북지역 기초단체장 후보 선출에도 속도를 내며 신 후보와 호흡을 맞출 시·군별 '러닝메이트' 구성에 이미 본격 착수한 상태다.이에 당 안팎에서는 지각 경선에 따른 '결집 열세'를 우려하는 목소리가 나오고 있다. 예비 후보인 윤 전 고검장도 이날 기자들과 만나 "당에서 27일에 후보를 확정하겠다고 공고했는데 지금 민주당은 후보가 확정돼서 달려나가고 있다"고 지적했다.자신과 윤 전 청장, 김지사까지 '3인 원샷 경선'을 제안했다. 그는 "지금 민주당과 국민의힘 지지율이 상당히 차이 나는 상황에서 역전의 크로스를 이루려면 하루라도 빨리 본선 준비를 해야 한다. 한가하게 예비경선-본경선이나 치를 때가 아니다"며 "지금이라도 빨리 본선 후보를 확정해야 한다"고 강조했다.