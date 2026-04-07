동국대학교-㈜에이비솔루션 약학대학 업무협약 체결

'의약품·의료기기 대상 안전성·유효성 평가’ 역량 강화 위해 맞손

0 왼쪽부터 (주)에이비솔루션 공소윤 과장, 이준형 차장, 박성진 부장, 김판건 이사, 동국대학교 약학대학 이경 학장, 이무열 교수, 안희철 교수, 이충호 교수 동국대학교(총장 윤재웅)는 본교 약학대학(학장 이경)이 지난 6일 동국대학교 바이오메디캠퍼스(이하 동국대 BMC)에서 ㈜에이비솔루션(대표 김용석)과 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 의약품 및 의료기기의 안전성·유효성 평가 역량 강화를 통해 제약·바이오 산업 발전에 기여하는 것을 목표로 마련됐다. 동국대학교(총장 윤재웅)는 본교 약학대학(학장 이경)이 지난 6일 동국대학교 바이오메디캠퍼스(이하 동국대 BMC)에서 ㈜에이비솔루션(대표 김용석)과 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 의약품 및 의료기기의 안전성·유효성 평가 역량 강화를 통해 제약·바이오 산업 발전에 기여하는 것을 목표로 마련됐다.

이날 업무협약식에는 이경 동국대학교 약학대학장, 이무열 교수, 안희철 교수, 이충호 교수, 김현우 교수 등 학교 측 주요 관계자와 김판건 (주)에이비솔루션 이사, 박성진 부장, 이준형 팀장 등이 함께 참석했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲실험 분야 상호 협력체계 구축·수행 ▲시설, 장비 공동 활용 ▲기술개발 및 애로기술 해결을 위한 상호 협조 ▲연구·기술 개발 인력 교류 ▲학술·기술 정보의 교류 및 자문 등 상호 발전을 위해 협력할 예정이다.

동국대학교 약학대학은 의약품 개발 전주기에 걸친 연구·교육 역량과 함께, 기초연구부터 비임상 및 임상 적용까지 연계 가능한 통합 연구 인프라를 보유하고 있다. 또한, 기초연구부터 임상 및 규제 대응까지 연결한 ‘통합형 신약개발 플랫폼’을 통해 산·학·연 협력의 원스톱 솔루션을 제공할 수 있다.

㈜에이비솔루션은 비임상시험 전문 국내 민간시험수탁기관(CRO)으로, 의약품과 화장품, 건강기능식품 등 화학물질 안전성 평가를 위한 통합 시험 서비스를 제공한다. 특히, 일반독성 및 생식·발달독성, 유전독성시험은 물론 독성·약물동태시험(TK/PK)과 동물대체시험까지 폭넓은 비임상시험 수행 역량을 보유하고 있다.

이경 동국대학교 약학대학장은 “이번 협력을 통해 (주)에이비솔루션이 보유한 의약품 및 의료기기 GLP 인증 인프라와 동국대학교 약학대학의 연구 역량을 연계해, 산업계에서 요구되는 안전성·유효성 평가의 과학적 수준을 한층 높이고, GLP 기반의 신뢰성 있는 데이터로 제약·바이오 산업 전반의 경쟁력 강화에 기여할 것”이라고 강조했다. 이어, “산·학·연 협력 기반 통합형 신약개발 플랫폼을 통해, 국내 제약·바이오 산업의 지속적인 성장에 기여할 수 있도록 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다.