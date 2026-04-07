중동發 공급망 흔들…석화·정유부터 금융지원 착수, 정책금융 26.8조 확대

P-CBO 완화로 자금조달 부담 경감
금융위원회는 7일 정부서울청사에서 석유화학·정유업계와 정책금융기관, 시중은행이 참여한 '중동상황 피해업종 산업-금융권 간담회'를 열고 피해기업 지원방안을 논의했다. 이번 간담회는 중동 리스크 영향이 큰 업종을 대상으로 순차 진행되는 릴레이 간담회의 첫 회의다.
이날 회의를 주재한 이억원 금융위원장은 중동 지역 긴장이 이어지면서 원자재 수급 차질과 비용 부담이 확대되고 있다고 진단했다. 이 위원장은 "석유화학·정유산업은 원유 수급과 원가 구조가 중동 공급망과 직결돼 있어 이번 사태의 영향을 가장 먼저 받고 있다"며 "자동차·조선·건설 등 전방 산업으로 영향이 확산해 실물경제 전반의 활력이 둔화할 수 있다"고 말했다.
이에 금융당국은 정책금융과 민간금융을 통해 유동성 지원을 확대하기로 했다. 정책금융기관의 신규자금 지원 규모는 기존 20조3000억원에서 24조3000억원으로 확대된 상태다. 여기에 추가경정예산안이 국회를 통과할 경우 총 26조8000억원까지 늘어날 예정이다. 민간 금융권도 53조원+α 규모의 자금 지원과 만기연장·상환유예 조치를 병행한다.
회사채 시장 지원도 병행된다. 신용보증기금은 중동 피해 중소·중견기업의 P-CBO 차환 부담을 낮추기 위해 상환비율을 기존 최소 10%에서 5%로 낮추고, 후순위 인수비율과 가산금리도 인하한다. 1년 내 만기가 도래하는 약 9000억원 규모 P-CBO가 지원 대상이며 이 중 석유화학 기업 물량은 약 1700억원 수준이다.
산업 안정화 조치도 추진된다. 산업은행과 수출입은행은 한국석유공사의 원유 확보를 위한 유동성 지원 협업을 논의 중이다. 1조원 규모 기업구조혁신펀드 6호도 조성을 마치고 석유화학 등 주력산업의 사업 재편과 구조조정 투자에 나선다.
이날 간담회에서 업계는 원자재 수급 차질과 비용 부담 확대를 우려하며 생산 차질 가능성을 제기했다. 중국발 공급과잉 속 원가 상승까지 겹치며 수익성 압박이 커지고 있다는 점도 지적됐다. 금융권은 기관 간 협업과 상시 모니터링을 통해 대응 체계를 강화하겠다는 입장을 밝혔다.
이 위원장은 "이번 간담회를 시작으로 주요 산업 대상 릴레이 간담회를 순차적으로 개최해 업종별 상황을 점검하고 현장 애로를 신속히 정책에 반영하겠다"며 "실효성 있는 금융지원이 이뤄지도록 하겠다"고 말했다.