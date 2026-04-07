GM, 韓사업장 ‘8800억 투자’…지역경제·고용효과 ‘기대감’ 크다

단기간 2차례 투자…생산거점 안정성 확보 신호

협력사·물류까지 확산…지역경제 ‘연쇄 효과’ 주목

생산 넘어 개발까지…산업 고도화 이끄는 복합 거점

KakaoTalk_20260406_174854549 0 ./GM 한국사업장

완성차 업계의 생산 거점 중심 투자 확대 흐름이 본격화되는 가운데 제너럴 모터스(GM)의 한국사업장 투자에 시장의 이목이 쏠린다. 단순한 설비 투자 차원을 넘어 지역경제와 고용, 산업 생태계 전반으로 파급 효과가 확산되는 구조가 뚜렷해지고 있다.7일 업계에 따르면 GM은 최근 한국사업장에 총 8800억원(6억달러) 규모 투자를 단행한다. 지난해 12월 4400억원(3억달러) 투자 발표에 이어 올해 3월 동일 규모 추가 투자가 이뤄진 것이다. 단기간 내 연속 투자라는 점에서 의미가 크다.자동차 산업은 생산 거점을 중심으로 협력사, 물류, 서비스 산업까지 연결된다. 구조의 핵심은 생산 물량이다. 생산이 유지되고 확대될수록 고용, 지역 소비, 협력사 가동률이 동시에 움직인다. 특히 제조업 비중이 높은 지역일수록 생산 거점의 안정성은 곧 지역경제의 안정성과 직결된다.GM 한국사업장은 이러한 구조를 보여주는 대표 사례다. 약 1만2000명의 직접 고용을 기반으로 부평·창원·보령 등 주요 생산 거점을 운영하고 있으며, 1600여 개 협력사와 연간 약 37억달러(약 4조8000억원) 규모의 부품을 조달한다.생산 물량이 유지되면 협력사 가동률과 부품 공급, 물류까지 연쇄적으로 안정되는 구조다. 반대로 생산이 흔들리면 지역 산업 전반이 동시에 영향을 받는다. 이 때문에 완성차 기업의 투자 결정은 단순 기업 전략이 아닌 '지역 경제 변수'로 작용한다.이번 투자에서 주목되는 또 다른 지점은 GM 한국사업장의 역할이다. 단순 생산기지를 넘어 글로벌 엔지니어링 기능까지 결합된 복합 거점이다. GM은 미국에 이어 두 번째 규모의 글로벌 엔지니어링 거점인 'GM 테크니컬센터 코리아'를 운영하며 차량 디자인, 개발, 검증까지 전 과정에 참여하고 있다. 한국에서 생산과 기술 개발이 동시에 이뤄진다.이번 8800억원 투자 효과는 단순 생산 확대에 그치지 않는다. 제조 경쟁력뿐 아니라 기술 경쟁력, 제품 개발 역량까지 동반 상승하는 구조가 형성되고, 이는 산업 전반의 고도화로 이어질 가능성이 크다. 더불어 고용과 협력사 생태계 유지에 긍정적인 영향을 줄 가능성이 높다.특히 단기간 내 두 차례 투자 결정은 글로벌 시장에서 GM 한국사업장의 글로벌 시장에서의 역할과 성과가 일정 수준 이상 확보됐다는 신호로 해석된다. 생산 거점의 지속 가능성에 대한 '확인 투자' 성격인 셈이다.자동차 산업은 국가 경제의 핵심 축이다. 한국 자동차 산업은 3년 연속 700억달러 이상의 수출을 기록하며 제조업 수출을 견인하고 있다. 이 가운데 GM 한국사업장은 누적 1330만 대 생산과 글로벌 수출을 통해 국내 자동차 산업 기반을 지탱해 왔다. 여기에 안정적인 수익 구조까지 확보되면서 투자 확대가 이어지고 있다는 점은 산업 경쟁력 측면에서도 긍정적인 신호로 읽힌다.업계 관계자는 "이번 투자는 단순한 공장 설비 투자에 그치지 않을 것으로 보인다. 글로벌 시장에서의 성과가 다시 투자로 이어지고, 그 효과가 지역경제와 산업 생태계 전반으로 확산되는 '선순환 구조'가 작동하고 있음을 보여준다"고 말했다.