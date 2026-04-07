닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

이진숙 ‘마이웨이’에 국힘 ‘출구 전략’ 고심…“재보궐 카드로 봉합 시도”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260407010002102

글자크기

닫기

이체리 기자

승인 : 2026. 04. 07. 21:45

'대구시장 컷오프' 이진숙, 국민의힘 중앙당사 ...<YONHAP NO-3363>
국민의힘 공천관리위원회 결정에 따라 대구시장 경선에서 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장이 지난달 24일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 경선 결과에 대한 입장을 밝힌 뒤 당사 앞 지지자들과 인사하고 있다. /연합
국민의힘이 이진숙 전 방송통신위원장의 대구시장 무소속 출마 가능성을 차단하기 위해 '금배지 카드'를 꺼내 들며 사태 봉합에 안간힘을 쓰고 있다. 광역단체장 자리 대신 '여의도행'이라는 출구를 열어 보수표 분산을 막겠다는 전략이지만, 당 안팎에서는 텃밭인 대구마저 흔들릴 수 있다는 위기감이 고개를 드는 분위기다.

7일 정치권에 따르면 국민의힘은 대구시장 경선 컷오프 후폭풍 수습에 총력을 기울이고 있다. 특히 조광한 최고위원은 지난달 직접 대구를 찾아 이 전 위원장과 2시간가량 면담한 데 이어, 이날도 "기차는 떠났지만 다음 정거장에 섰을 때 자동차를 대령해서 가는 방법도 있다"며 "개인의 시련도 있지만 당의 시련도 있기 때문에 무소속 출마는 막아야 한다"고 말했다.

지도부의 이런 대응은 이 전 위원장에게 '명분 있는 퇴로'를 제공해 무소속 출마를 접도록 하려는 포석으로 읽힌다. 당이 정면으로 제동을 걸기보다는 향후 정치적 역할을 보장하는 방식으로 선택을 유도하겠다는 계산이다. 아직까지 이 전 위원장은 "기차는 떠났다"며 여의도행 거부 의사를 밝힌 상태다.

나란히 컷오프된 주호영 국회부의장을 향해서도 당 안에서는 '출구'를 열어줘야 한다는 기류가 감지된다. 대구시장에 출마한 유영하 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "부의장님의 마음을 누구보다 잘 이해하고 있으나 지금은 억울함이나 배신감에 머물러 있을 때가 아니다"고 호소했다.

지도부 관계자도 "무소속 출마 대신 공관위 결정에 깔끔하게 승복하고, 당의 승리를 위해 힘을 보태 달라는 취지 아니겠느냐"고 말했다. 주 부의장은 공관위 컷오프 결정에 반발해 항고한 데 이어 8일 거취를 밝힐 예정이다.
이체리 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기