닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
문화·연예 종교

영남권 2030 위한 ‘나는 절로’ 대구 동화사서 내달 9∼10일 개최

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260407010002143

글자크기

닫기

황의중 기자

승인 : 2026. 04. 07. 16:21

전국 단위 운영해오다 올해 지역 중심으로 확대
clip20260407101757
대구 팔공산 동화사 전경./제공=조계종사회복지재단
미혼 남녀가 함께 템플스테이를 하며 짝을 찾도록 돕는 불교계의 '나는 절로' 행사가 다음 달 대구 팔공산 동화사에서 열린다.

대한불교조계종사회복지재단은 오는 5월 9∼10일 1박 2일간 '나는 절로, 동화사'를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 영남권 거주자 또는 이 지역에 연고가 있는 20∼30대 미혼남녀를 대상으로 한다.

지난해까지 전국 단위로 운영해오다 올해부터는 지역 중심으로 확대해 참여자들이 보다 가까운 환경에서 진중한 만남을 이어갈 수 있도록 진행하고 있다고 재단 측은 설명했다.

대구 팔공산 자락에 있는 동화사는 1500년의 역사와 전통을 지닌 천년고찰이다. 세계 최대 규모의 통일약사여래대불을 비롯해 다수의 보물과 문화재를 보유하고 있다.

대표이사 도륜스님은 "천년의 시간이 흐르는 동화사는 마음을 쉬고 자신을 돌아보기에 가장 좋은 수행의 공간"이라며 "부처님오신날이 있는 5월, 따뜻한 연등을 밝히는 달인 만큼 새로운 인연과 마음을 밝히는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

한편 참여 신청은 이달 9일 오전 10시부터 20일 오전 10시까지 대한불교조계종사회복지재단 홈페이지의 공지사항 구글폼을 통해 제출하면 된다.

clip20260407101814
황의중 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “내일 밤 이란 전체 없앨 수 있다”…인프라 초토화 최후통첩

[르포]“돈만 주면 뭐든지 합니다”…난무하는 ‘범죄 대행’ 직접 접촉해보니

트럼프 “내일 자정까지 교량·발전소 완전 파괴”…이란 “망상, 오만한 수사”

김여정 “李 유감, 다행스럽고 현명한 처사...金도 솔직·대범 자세로 평가”

삼성전자 1분기 영업익 57조원…한국 기업 신기록

“QR 찍지 마세요” 집으로 온 검찰 ‘출석요구서’… 신종 보이스피싱 주의보

미 우주선 아르테미스Ⅱ, 40만㎞ 돌파…56년 만에 인류 최장거리 신기록

지금 뜨는 뉴스

“조폐공사 감다살이네”…‘돈명태 마그넷’ 4차도 완판

다채로운 자연과 체험 가득… 춘천 봄나들이 어때요?

봄밤 수놓는 빛의 향연…한강 드론라이트쇼 10일 개막

‘히틀러 찬양’ 칸예 웨스트, 영국 땅 못 밟나…자격 검토

4월의 서울, 벚꽃만 보기 아쉽다면 여기 어때요?