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LG엔솔, 1분기 영업익 2078억…전년 比 155% 감소

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김정규 기자

승인 : 2026. 04. 07. 16:42

매출액은 2.5% 감소한 6조5550억원
[참고사진5] LG에너지솔루션 인터배터리 2026 현장 사진
지난달 인터배터리 2026의 LG에너지솔루션 부스 현장 모습./LG엔솔
올해 1분기 LG에너지솔루션의 영업이익이 전년 동기 대비 155% 줄었다.

LG에너지솔루션은 2026년 1분기 매출액이 전년 동기 대비 2.5% 감소한 6조5550억원을 기록했다고 7일 밝혔다.

영업이익은 155.5% 줄어 2078억원으로 집계됐다. 지난해 4분기와 비교하면 매출은 1.2% 줄었고, 영업익은 70.3% 감소했다.

해당 실적은 미국 IRA에 따른 첨단 제조 생산 세액공제 금액이 포함된 금액이다. 이를 제외하면 매출액과 영업익은 각각 6조3652억원, 3975억원이었다.
김정규 기자

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