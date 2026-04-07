아르테미스 2호, 인류 최초 달 뒷면 육안 관측 ‘새 역사’…지구 귀환 돌입

약 7시간 달 표면 관찰 및 촬영

뒤편 진입하자 40분간 통신 두절

분화구 2곳에 별칭 명명 요청

지구 복귀까지 3일 소요 예상

US-CANADA-SPACE-ARTEMIS II-NASA <YONHAP NO-1678> (AFP) 0 미국 항공우주국(NASA)가 생중계한 아르테미스 2호 오리온 우주선이 달에 접근하고 있는 모습./AFP 연합

U.S.-NASA-ARTEMIS II MISSION-FARTHE... <YONHAP NO-1629> (XINHUA) 0 /신화 연합미국 항공우주국(NASA) 우주비행사 리드 와이즈먼이 6일(현지시간) 오리온 우주선 객실에서 창문으로 달을 관찰하고 있다.

US-SPACE-ARTEMIS II-NASA <YONHAP NO-0379> (AFP) 0 6일(현지시간) 미국 텍사스주 휴스턴에 있는 존슨 우주센터의 관제센터에서 미 항공우주국(NASA) 직원들이 달 탐사 성공을 기념하며 단체 사진을 촬영하고 있다./AFP 연합

미국 항공우주국(NASA·나사)의 아르테미스 2호 임무에 참여한 4명의 우주비행사는 6일(현지시간) 오리온 우주선을 탑승한 채 달 궤도를 돌며 인류 최초로 달 뒷면을 직접 관찰하는 임무를 완수했다.NBC뉴스 등은 이날 그들이 약 7시간 동안 달 표면의 특징을 관찰하고 사진을 촬영했다고 전했다. 이날 달 표면과 가장 가까이 근접한 거리는 4067마일(약 6400㎞) 이내였다.네 비행사는 이전에 볼 수 없었던 달의 뒷면, 지구에서는 관측할 수 없는 영역을 확인했다. 인류가 달 뒤편을 육안으로 직접 관찰한 것은 이번이 최초다.4명 중 유일한 캐나다 우주비행사인 제레미 핸슨은 이날 관제센터와 교신하며 자신들이 관찰한 오리엔탈레 분지에 있는 분화구 2곳에 별칭을 붙여 임무를 기념하겠다고 전했다.하나는 오리온 우주선 캡슐 이름인 '인테그리티(Integrity)'로 지었고 또 다른 하나는 이 우주선의 사령관인 리드 와이즈먼의 부인의 이름인 '캐럴(Carroll)'로 짓기를 요청했다.아내 캐럴 테일러 와이즈먼은 암 투병 끝에 2020년 사망했다. 해당 제안은 국제천문연맹(IAU)에 공식적으로 제출할 예정이다.사령관 와이즈먼은 오리온 우주선의 한 쪽 창문으로는 달이, 다른 쪽 창문으로는 지구가 보이는 풍경을 묘사했다.그는 "달은 지구보다 3~4배 정도 큰데 보름달 모양에 가깝고 지구는 저 멀리 초승달 모양으로 보인다"며 "광각 렌즈로 사진을 찍었는데 정말 웅장한 광경"이라고 말했다.오리온 우주선은 미국 동부시간으로 6일 오후 6시 43분(한국시간 7일 오전 7시 43분)께 관제센터과의 통신이 일시적으로 두절됐다.우주선이 달 뒤편으로 진입하면서 무선 통신 신호가 차단되는 현상으로 예상된 일이었다. 통신은 약 40분간의 두절 후 우주선이 달 반대편으로 나오면서 재개됐다.재러드 아이작먼 나사 국장은 이날 우주비행사들과의 약 20분간의 질의응답에서 감사를 표하고 안전한 귀환을 기원했다.아이작먼 국장은 "나사와 전 세계 우주 애호가들을 대표해 우리를 달까지 데려가 줘서 감사하다"며 "우리는 여러분이 자랑스럽고 머지않아 지구로 안전하게 돌아오기를 기대한다"고 말했다.달 근접 비행 마무리 단계에 들어선 우주비행사들은 이제 3일 동안 지구로 귀환하는 여정을 준비한다.나사에 따르면 오리온 우주선은 7일 오후 1시 25분(한국시간 8일 오전 2시 25분)에 달의 영향권에서 벗어날 것으로 예상된다.달에서 약 4만1072마일(약 6만6700㎞) 떨어진 지점에 도달하면 지구의 중력이 달의 중력보다 더 강해진다.이후 10일 미국 샌디에이고 앞바다인 태평양에 착륙하면 이번 임무가 마무리된다.