국힘, 구인난 경기도지사 “마지막 추가공모”

양향자 "유력한 당내 후보" 경쟁력 어필
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박덕흠 공관위원장은 7일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 전체회의 후 기자들과 만나 "공관위는 전국 최대 광역단체 경기도가 가지는 상징성을 고려할 때 역량 있는 인재들에게 경쟁의 문을 더욱 폭넓게 열어두어 치열하고 건전한 경선을 유도하는 것이 바람직하다고 판단했다"고 밝혔다.
박 위원장은 이번이 마지막 추가 공모라고 설명하며 추가 공모자가 없다면 현재 등록된 후보 두 명으로 경선을 진행하겠다고 했다. '사전 교감이 이뤄진 인물이 있냐'는 질문에는 "없다"고 일축했다.
현재 경기지사 경선에는 양향자 최고위원과 함진규 전 한국도로공사 사장이 뛰고 있다. 다만 당내에서는 더불어민주당 강세 지역인 경기도에서 유력 주자들과 맞붙기에는 두 후보의 경쟁력이 부족하다는 우려 섞인 평가가 이어졌다.
이에 유 전 의원과 김 전 장관 등 대선주자급 인사들의 이름이 대안으로 거론됐지만, 선거법상 주소 이전 시한이 지나면서 출마는 무산됐다. 김은혜·안철수 의원 등 추가 차출 가능성도 제기되고 있지만 실제 출마로 이어질지는 여전히 불투명하다. 여기에 최근 당 지도부가 반도체 전문가 영입까지 시도했는데 이마저도 성과를 내지 못한 것으로 전해졌다.
이날 추가 공모가 결정된 직후 양 최고위원은 자신의 본선 경쟁력을 거듭 피력했다. 양 최고위원은 SNS에 "당 공관위가 다른 후보를 찾기보다 가장 유력한 당내 후보인 저 양향자가 얼마나 잘 싸울 준비, 이길 준비가 돼 있는지 경기도민에게 보여달라는 의미로 이해한다"며 "공정하고 치열한 경선으로, 최선을 다해 본선 경쟁력을 높이겠다"고 밝혔다.