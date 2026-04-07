잇단 경선 잡음에… ‘그들만의 리그’된 여야 텃밭

비방전 등 대립… 상처 뿐인 영광 우려
|국민의힘 대구시장 예비후보인 유영하 의원이 7일 국회 소통관에서 주호영 국회부의장을 향해 당의 컷오프 결정을 수용할 것을 호소하고 있다. /연합
7일 정치권에 따르면 민주당은 전북과 전남·광주통합시, 국민의힘은 대구·경북에서 각각 경선이 한창이지만 아직 최종 후보 윤곽은 드러나지 않고 있다. 문제는 선거일이 가까워질수록 내부 경쟁이 상호 비방으로 흐르고 있다는 점이다. 경선 막판 네거티브가 거세지면서 양당 모두 "이대로 가다간 본선 전 상처만 남을 수 있다"는 위기감이 감돌고 있다.
특히 국민의힘 대구시장 경선은 과거 '싱거운 무대'였던 것과 달리 가장 뜨거운 곳으로 부상하고 있다. 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장이 예비후보 컷오프에 반발해 법적 대응에 나선 데 이어 무소속 출마 가능성까지 시사하면서 파장이 커지고 있다.
경북도지사 경선 역시 비슷한 상황이다. 현직인 이철우 후보와 김재원 후보 간 공방은 이미 수위를 넘어섰다는 평가가 나온다. 상호 비방전은 결국 법적 조치로까지 이어지면서 감정전 양상마저 띠고 있다. 전통적으로 국민의힘 지지세가 강한 지역인 만큼 경선 후유증이 길어질 경우 본선 전 조직 결속에도 적지 않은 부담이 될 수 있다는 지적이 나온다.
국민의힘 관계자는 "당 차원에서 상황을 무겁게 받아들이고 있다"며 "대구·경북 경선이 원래 치열하긴 했지만 이번에는 지나치게 격한 방향으로 흐르고 있어 자제를 요청한 상태"라고 말했다.
민주당도 호남 경선 과열이 당 이미지에 악영향을 줄 수 있다는 점에서 촉각을 곤두세우고 있다. 전북지사 경선은 돈봉투 살포 의혹을 받던 김관영 후보가 제명되면서 안호영·이원택 후보 간 양자 구도로 좁혀졌지만, 김 후보가 제명 결정에 불복해 법원에 가처분 신청을 내는 등 잡음이 좀처럼 가라앉지 않고 있다.
전남·광주통합시 역시 과열 양상을 보이고 있다. 최근 김영록·민형배 후보로 압축됐지만, 뇌물수수 등 과거사 공방은 물론 가족 거주지 문제까지 거론되며 상대를 겨냥한 전방위 비방전이 이어지며 지역 유권자들의 피로감도 커지고 있다.
민주당 관계자는 "우리 당에 대한 지지가 큰 지역인 만큼 큰 잡음 없는 경선을 기대했지만 쉽지 않은 상황"이라며 "치열한 경쟁이 과도한 상대 비방으로 비칠 수 있다는 점에서 당 차원의 주의가 있었던 것으로 안다"고 말했다.