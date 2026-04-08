‘공천 탈락’ 김혜영, 재심 청구…“‘갑질’ 전은혜 단수공천 납득 못해”

김혜영 "공천 결정, 사실오인 및 정무적 판단 불균형"

클린공천지원단에 공천비리 제보…"지역민심과 괴리"

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국민의힘 서울시의회 의원선거 공천에서 탈락한 김혜영 서울시의원이 재심을 청구하며 정면 대응에 나섰다. 김 의원은 단수공천된 전은혜 광진구의회 의장의 '갑질' 의혹을 제기하며 '클린공천지원단'에도 후보 재검토를 요구했다.김 의원은 8일 본지와의 통화에서 "후보 발표 전 공관위가 공정하게 판단해줄 거란 전제 하에 경선 없이 공관위 결정에 따르기로 합의했다"며 "그런데 전 의장의 '갑질 논란'에도 불구하고 단수 추천이 이루어진 점에 대해 지역 주민과 당원들 사이에서 문제 제기가 이어지고 있는 상황"이라고 지적했다.김 의원은 이어 "이 같은 목소리를 무겁게 받아들이고, 공천 과정이 당의 원칙과 기준에 따라 공정하고 투명하게 이루어졌는지를 확인하는 것이 필요하다고 판단했다"며 "특정 개인을 겨냥한 것이 아니라, 공천 시스템 전반의 공정성과 신뢰를 바로 세우기 위한 책임 있는 절차"라고 재심 청구 이유를 설명했다.앞서 국민의힘 서울시당 공관위는 지난 1일 광진구 4선거구(자양3,4동. 화양동)에 전은혜 광진구의회 의장을 단수추천했다. 예비후보였던 김 의원은 경선 없이 공천에서 탈락했다. 이에 김 의원은 지난 3일 "단수공천 결정과정에 중대한 사실오인 및 정무적 판단의 불균형이 있다"며 서울시당 공천관리위원회에 재심을 청구했다.서울시당 공관위는 "서류심사 및 심층 면접 등을 통해 기본 소양 및 공적자질, 당 기여도, 본선경쟁력 등을 종합 평가 후 지역발전을 위한 능력있는 후보들을 먼저 단수후보자로 추천했다"고 설명했다.아울러 김 의원은 클린공천지원단에 전 의장의 '갑질 논란'과 관련한 제보를 접수한 뒤 결과를 기다리고 있다고 밝혔다. 그는 "갑질 논란은 단순한 개인 논란을 넘어, 당의 이미지와 신뢰도에 직접적인 영향을 미치는 중대한 사안"이라며 "이러한 논란을 안고 있는 후보의 단수공천은 지역민심과 괴리된 결정"이라고 말했다.그러면서 "각종 논란으로 확장성이 제한된 후보를 단수공천할 경우 중도층 이탈 및 역풍 가능성이 높아 본선경쟁력 저하가 우려된다"며 "이러한 공천이 유지된다면 향후 공천기준의 일관성과 신뢰성에 심각한 훼손을 초래해 당 전체에 부정적 선례로 남을 것"이라고 덧붙였다.한편 지역 시민단체인 '동서울시민의힘'은 지난 2024년 전 의장의 '갑질' 의혹을 제기한 바 있다. 해당 단체는 전 의장이 임기 중 관용버스가 있음에도 리무진을 요구하고, 개인 업무를 지시하거나 거부 의사를 밝힌 직원에게 인사 평가를 언급하는 등 부당한 지시를 해왔다고 주장했다. 당시 전 의장은 "제 행동으로 인해 마음의 상처를 받았다면 그 분에게 진심으로 유감을 표한다"는 입장을 밝혔다.