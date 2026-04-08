임성한이 먼저 연락했다…엄은향 유튜브 라이브 방송 출연

엄은향 0 /엄은향 인스타

신비주의를 고수해 온 임성한 작가가 인기 유튜버 엄은향의 라이브 방송에 출연한다.엄은향은 최근 자신의 인스타그램을 통해 "임성한 작가님께서 직접 연락을 주셨다"며 "100만 구독 기념 첫 라이브 방송을 진행하며, 게스트로 임성한 작가가 출연한다"고 밝혔다.임 작가의 유튜브 출연 소식이 전해지자 온라인에서는 큰 화제를 모으고 있다. 그동안 임 작가는 공개 석상에서 얼굴을 단 한 차례도 드러낸 적이 없기 때문이다.엄은향은 유튜브 콘텐츠에서 임성한 작가의 드라마를 재해석한 연기로 인기를 얻고 있다. 대표작 '인어아가씨'를 무당 콘셉트로 풀어내거나, 임성한 작품 특유의 전개를 다른 로맨틱 코미디와 비교하는 콘텐츠 등을 선보이며 주목받았다. 특히 임성한 특유의 대사와 스토리 감각을 잘 살렸다는 평가를 받고 있다.엄은향은 최근 유튜브 채널 '카우치 포테이토 클럽'에 출연해 "제 버킷리스트는 임 작가님 오디션에 가는 것"이라고 밝히기도 했다. 해당 영상에서는 '닥터신' 배우들을 상대로 '임성한식 연기' 입문 강좌를 진행해 눈길을 끌었다.임 작가는 피비라는 필명으로도 활동하고 있으며 최근 TV조선에서 메디컬 드라마 닥터신을 선보이고 있다.