BTS, 빌보드 양대 차트 장악…‘아리랑’ 2주 연속 1위

글로벌 200 1·2위…앨범·싱글 동시 성과

핫100 2주 연속 톱2…수록곡 10곡 동시 진입

0 자료=빅히트, 빌보드 / 그래픽=박종규 기자



그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 '아리랑'과 타이틀곡 '스윔(SWIM)'으로 미국 빌보드 양대 메인 차트에서 존재감을 확장하고 있다.

7일(현지시간) 발표된 빌보드 최신 차트에 따르면 '스윔'은 11일 자 메인 싱글 차트 '핫100'에서 2위를 기록했다. 전주 1위로 진입한 이후 2주 연속 최상위권을 유지한 흐름이다. 이 곡은 앞서 팀 통산 일곱 번째 '핫100' 1위 기록을 세운 바 있다.이번 주 '핫100'에서는 '스윔'을 포함해 '아리랑' 수록곡 14곡 중 10곡이 동시 진입했다. 전주 13곡에서 소폭 줄었지만 여전히 압도적인 점유율을 유지한 모습이다. '보디 투 보디(42위)' 'FYA(36위)' '훌리건(64위)' '노멀(73위)' 2.0(75위)' '에일리언스(84위)' '라이크 애니멀스(90위)' '데이 돈 노 바웃 어스(94위)' '메리 고 라운드(96위)' 등이 차트에 이름을 올렸다. 방탄소년단의 '핫100' 누적 진입곡은 총 40곡으로 늘어났다.앨범 차트에서도 성과는 이어졌다. '아리랑'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 2주 연속 1위를 기록했다. K-팝 아티스트 기준 최초 기록이다. 방탄소년단은 해당 차트에서 일곱 번째 정상에 오르며 앨범 단위 경쟁력까지 재확인했다.글로벌 차트에서도 흐름은 유사하다. '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에서는 '스윔'과 '보디 투 보디'가 각각 1위와 2위를 유지하며 글로벌 소비 지표를 견인했다.한편 블랙핑크 멤버 제니가 케빈 파커가 이끄는 밴드 테임 임팔라와 협업한 '드라큘라(Dracula)'는 '핫100' 18위에 올랐다. 제니의 일곱 번째 차트 진입곡이자 최고 순위다. 기존 진입곡에 참여 사실이 뒤늦게 반영되며 기록이 재정리된 사례다.넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST로 구성된 가상 걸그룹 헌트릭스의 '골든'은 '핫100' 7위를 기록했다. 전주 대비 한 계단 하락했지만, 통산 8주 1위와 41주 연속 차트인이라는 누적 성과를 이어가는 중이다. 아카데미 시상식 주제가상 수상 이후 장기 체류 흐름도 지속되고 있다.