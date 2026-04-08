닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
문화·연예 종교

해인사 ‘팔만대장경, 그 찬란함’ 9~10일 세미나

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260408010002357

글자크기

닫기

황의중 기자

승인 : 2026. 04. 08. 10:30

총 4개 세션 발표와 종합 토론 개최
clip20260408102755
해인총림 합천 해인사가 세계기록유산인 팔만대장경의 역사적·과학적 가치를 재조명하는 학술 세미나 '팔만대장경, 그 찬란함'을 9일부터 10일까지 이틀간 개최한다.

8일 대한불교조계종에 따르면 이번 세미나는 13세기 중엽 국난 극복의 염원이 담긴 대장경 조성의 정신을 미래 세대에 잇기 위해 800여년간 이어져 온 보존 기술과 현대적 활용 방안을 학술적으로 논의하는 자리다.

세미나는 9일 오후 1시 해인사 보경당에서 시작한다. 인천대 문헌정보학과 명예교수이자 국가유산청 동산문화재위원을 지낸 오용섭 교수가 좌장을 맡고, 총 4개 세션 발표와 종합 토론을 이끈다.

첫 세션 '찬란한 역사'에서는 해인사 팔만대장경연구원 신은제 상임연구원이 발표한다. 팔만대장경 조성 당시 고려 사회의 시대적 배경과 해인사의 역할을 짚으며 대장경이 탄생한 역사적 맥락을 살필 예정이다.

둘째 세션 '찬란한 과학'에서는 충북대 목재·종이학과 서정욱 교수가 판재의 과학적 특성을 다룬다. 800여 년 동안 이어진 보존 관리 방식과 목판의 물성을 중심으로 팔만대장경의 과학적 가치를 탐구한다.

셋째 세션 '찬란한 예술'에서는 동의대 문헌정보학과 최연주 교수가 경판에 글자를 새긴 각수의 장인정신과 전통 기술을 조명한다. 기술의 전승과 오늘의 계승 발전 가능성도 함께 논의한다.

마지막 세션 '찬란한 미래'에서는 상명대 역사콘텐츠학과 김상헌 교수가 발표한다. 팔만대장경에 담긴 기록과 지식을 현대적으로 재해석하고 미래 세대에 전달할 활용 방안을 모색할 계획이다.

둘째 날인 10일에는 사찰 안내와 함께 '팔만대장경 DB구축 사업' 현장, 장경도감 '판각학교' 참관 일정이 이어진다. 학술 발표에 그치지 않고 보존과 활용의 실제 현장을 함께 살피는 구성이다.

해인사 측은 "팔만대장경은 선조들의 간절한 염원과 지혜가 담긴 인류 공동의 기록유산"이라며 "그날의 간절함을 오늘에 다시 잇고, 팔만대장경의 역사와 가치, 미래적 가능성을 함께 모색하는 의미 있는 자리가 되기를 기대한다"고 밝혔다.
황의중 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기